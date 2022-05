Fest der Friedensfahrt

Kleinmühlingen. Einst war die »Course de la Paix«, die Friedensfahrt, ein Highlight des internationalen Radsportkalenders, ihr Gewinn so erstrebenswert wie der einer Grand Tour. Seit dem Ende des Sozialismus ist es damit vorbei, auch das Anliegen der Völkerverständigung hat heute einen schweren Stand. Um so wichtiger sind Projekte wie das Radsportmuseum »Course de la Paix« in Kleinmühlingen (Sachsen-Anhalt). Dort wird am Donnerstag (13 bis 17 Uhr) gefeiert, dass das Etappenrennen vor 70 Jahren erstmals über das Territorium der DDR führte. Mit dabei sind 17 ehemalige Friedensfahrer, darunter Donald Allan (Etappensieger FF 1973) aus Australien und der zweimalige Gesamtsieger Täve Schur (DDR, 1955, 1959).(jW)

Radsportmuseum »Course de la Paix«, Grabenstraße 20, 39221 Bördeland OT Kleinmühlingen