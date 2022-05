Pax Romana für Kiew?

IMAGO/ZUMA Wire

Italien hat der UNO einen Friedensplan für den Ukraine-Konflikt vorgelegt. Dies bestätigte Außenminister Luigi di Maio am Sonnabend. Der Plan sei auch mit EU und OSZE abgesprochen, so der Minister. Wie die Tageszeitung La Repubblica bereits vorab berichtet hatte, beinhaltet der Plan ein mehrstufiges Vorgehen: Zuerst sollten an der gesamten Front Waffenruhen vereinbart werden, dann sollten Verhandlungen über einen neutralen Status der Ukraine, den Rückzug Russlands aus allen seit Kriegsbeginn eroberten Gebieten und den künftigen Status der Krim und der beiden »Volksrepubliken« des Donbass folgen. Diese sollten mit einer breit angelegten kulturellen und politischen Autonomie perspektivisch in den ukrainischen Staatsverband zurückkehren. Ergänzend solle ein gesamteuropäisches Abkommen über die Sicherheitsarchitektur ausgehandelt werden.

Als offenkundigen Anreiz für die Ukraine, gegebenenfalls auf Teile ihres bisherigen Territoriums zu verzichten, sieht der Plan ein beschleunigtes Aufnahmeverfahren für das Land in die EU vor. Dies ist aber wohl noch kein Konsens innerhalb der EU. Widerstand kam zum Beispiel aus Frankreich. So sagte der französische Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, Clément Beaune, am Wochenende, es wäre »unehrlich«, der Ukraine einen Beitritt innerhalb von sechs Monaten oder zwei Jahren zu versprechen. Realistischerweise könne es 15 bis 20 Jahre dauern, bis die Ukraine aufgenommen werden könne. Auch die Bundesregierung hat sich bisher skeptisch gegenüber den Plänen einer schnellen EU-Aufnahme der Ukraine gezeigt.

Weitere Reaktionen auf den italienischen Vorschlag auf westlicher Seite blieben zunächst aus. In Kiew überwog die Ablehnung. Präsident Wolodimir Selenskij sagte, die Ukraine werde nie auf ein »Minsk-3« eingehen und sich »alles zurückholen«, was sie durch den Krieg verloren habe. Auf der Beraterebene Selenskijs folgten alsbald Forderungen nach mehr schweren Waffen aus den USA, unter anderem Antischiffsraketen, Mehrfachraketenwerfern und Patriot-Flugabwehrsystemen. Andererseits erklärte der Präsident, letztlich würde auch dieser Krieg nur auf diplomatischer Ebene zu beenden sein. Kiew verlange Sicherheitsgarantien von seinen »Freunden und Partnern«, aber unter Ausschluss Russlands.

Am Wochenende war Polens Staatspräsident Andrzej Duda in Kiew und bestärkte in einer Rede vor dem ukrainischen Parlament die Ukraine in ihrem Widerstand gegen politische und territoriale Konzessionen. Nur die Ukraine selbst könne über ihre Zukunft entscheiden, so Duda. Dabei wollen Polen und die Ukraine offenbar eine besonders enge Partnerschaft eingehen. Selenskij sagte in seiner Dankesrede auf Dudas Worte, zwischen beiden Ländern gebe es keine Grenzen mehr. Er kündigte die Verabschiedung eines Gesetzes an, das polnischen Staatsbürgern in der Ukraine dieselben Rechte gibt wie Inländern – mit Ausnahme des Wahlrechts.

Dies dürfte in erster Linie auf Investoren aus Polen gemünzt sein. Polen hatte nach dem Beginn der Fluchtwelle aus der Ukraine Geflohene aus diesem Land in den wichtigsten arbeits- und sozialrechtlichen Fragen seinen eigenen Staatsbürgern gleichgestellt. Frühere Äußerungen Dudas und weiterer polnischer Politiker über eine angestrebte »Union« zwischen Polen und der Ukraine sorgten für Irritationen, weil der Begriff »Union« aus der polnischen Geschichte mit dem Anschluss der betreffenden Gebiete an Polen assoziiert ist. Gegebenenfalls könnte die Ukraine aber auf dem Wege einer »Union« mit Polen durch die Hintertür und ohne formelles Beitrittsverfahren in die EU gelangen, so wie es mit der DDR durch den Anschluss an die Bundesrepublik 1990 geschehen ist.

Unterdessen setzten russische Truppen im Gebiet Lugansk ihren langsamen Vormarsch nach Westen fort. Sie eroberten mehrere Dörfer auf dem Weg in die als Verkehrsknotenpunkt wichtige Stadt Bachmut und brachten eine Flussbrücke zwischen den von ukrainischem Militär gehaltenen Städten Sewerodonezk und Lisitschansk zum Einsturz.

Der frühere Bundeswehrgeneral und militärpolitische Berater von Altkanzlerin Angela Merkel, Erich Vad, sagte am Sonnabend im Deutschlandfunk, die Hoffnung auf einen militärischen Sieg der Ukraine sei illusorisch. Russland besitze die militärische Initiative und könne jederzeit eskalieren, wo es wolle. Dagegen kämpfe die Ukraine mit Nachschubschwierigkeiten und müsse alle Waffen über 1.000 Kilometer an die Front heranführen.

Für ihre Rolle als Umschlagplatz westlicher Waffenlieferungen zeichnete Selenskij am Sonntag die polnische Stadt Rzeszów mit dem erstmals verliehenen Ehrentitel der »Retterstadt« aus. Der Großteil der US-Waffenlieferungen läuft über den dortigen Flughafen. Von dort sind es noch 90 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze.