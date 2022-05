Der verflixte Torhüter

jW-Archiv Trotzdem schön: Real Madrid ist mal wieder Champions-League-Gewinner

Als Real Madrid im letzten Sommer Carlo Ancelotti als neuen Trainer vorstellte, hätten wohl die wenigsten gedacht, dass der Verein am Ende die Meisterschaft und den Titel in der Champions League im Sack haben würde. Wie Reals Mittelfeldspieler Toni Kroos nach dem Abpfiff des Finales gegen den FC Liverpool im Interview mit DAZN sagte, habe sich der italienische Übungsleiter bereits vorab bei seinen Spielern bedankt, einfach dafür, dass er noch einmal ein Endspiel in der Königsklasse bestreiten dürfe.

Am Ende war Ancelottis Team erfolgreich, es schlug Liverpool Samstagabend im Pariser Stade de France etwas glücklich mit 1:0. Glücklich, weil die Engländer insgesamt auf 24 Abschlüsse kamen – Real auf gerade mal vier. Vinicius Junior nutzte in der 59. Minute eine der wenigen Gelegenheiten: zum Tor des Tages. Doch wie Sturmkollege Karim Benzema blieb auch der junge Brasilianer die meiste Zeit blass, während auf seiten des Gegners vor allem Topstürmer Mohamed Salah mit neun Abschlüssen mehr als doppelt so oft aufs Tor schoss wie die gesamte Mannschaft der Spanier.

Der Ägypter lieferte sich zeitweise regelrechte Privatduelle mit Reals überragendem Torhüter Thibault Courtois. Der belgische Nationalkeeper kam auf neun Paraden und wurde verdient zum Spieler des Spiels gewählt. Liverpools Trainer Jürgen Klopp sagte nach der Partie, dass bei den zahlreichen Versuchen seiner Mannschaft letztendlich nur »drei bis vier wirklich gute« dabei gewesen seien. Und, ja, nach dem Führungstreffer von Real Madrid geriet die gut geölte Offensivmaschinerie der »Reds« tatsächlich ins Stocken.

Zu Beginn des Spiels hatte der englische Pokalsieger versucht, den spanischen Meister mit seinem berüchtigten Pressing in die Enge zu treiben. Doch wer mit Casemiro, Luka Modric und Kroos über ein so erfahrenes und intelligent spielendes Mittelfeld verfügt, bleibt halt ruhig. Die Aufbaukünste David Alabas halfen. Der Innenverteidiger aus Österreich hatte vor dem Spiel pathetisch formuliert, das Trikot von Real würde etwas mit seinem Träger machen: »Es gibt dir diese Überzeugung. Du weißt, wer du bist. Du weißt, wie gut du bist.«

Dieser schwer zu fassende Aspekt des Sports, oft in Ermangelung besserer Begriffe Mentalität genannt, trug Real Madrid trotz einiger scheinbar aussichtsloser Rückstände in Partien zuvor ins Endspiel und ließ das Team dort gegen einen favorisierten Gegner triumphieren. Es ist schon ziemlich unglaublich: Achtmal stand Madrid im Finale, achtmal konnte das Team gewinnen. Insgesamt war es der 14. Titel in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb, der bis 1992 noch Europapokal der Landesmeister geheißen hatte.

Gleichwohl startete der Klub gerade nicht als einer der Topfavoriten in diese Saison der Champions League. Wie ein Großteil der wichtigsten Spieler schien auch Trainer Ancelotti seine besten Tage hinter sich zu haben. Zuletzt hatte der 62jährige SSC Neapel und FC Everton trainiert, beides Vereine, die nicht zu Europas Elite zählen. Bei Real Madrid war Ancelotti bereits von 2013 bis 2015 gewesen, hatte 2014 die Champions League gewonnen – und wurde ein Jahr später entlassen.

»Es gibt keinen Trainer, der so nah an seinen Spielern ist«, beschrieb Kroos das Erfolgsgeheimnis des nun vierfachen Champions-League-Siegers Carlo Ancelotti. Kein Trainer konnte den Titel bislang öfter holen. Der neue Rekordhalter selbst sagte nach dem Spiel: »In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen gelitten, aber das Engagement, der Einsatz waren perfekt. Wir haben hinten sehr gut gearbeitet, und am Ende hat alles gepasst.«

Ganz und gar nicht gestimmt hatte vor dem Finale die Organisation rund um das Stadion. Das Spiel konnte statt um 21 Uhr erst um 21:36 Uhr angepfiffen werden. Der Veranstalter sprach von einem »verspäteten Eintreffen von Fans«, Anhänger von Liverpool berichteten indes, sie hätten unverhältnismäßig lange vor dem Stadion warten müssen. Es kam zu chaotischen Szenen, die Polizei setzte Tränengas ein.