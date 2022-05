Schweiß auf der Treppe

Kerstin Schomburg Possen unseres Daseins: Lukas Holzhausen

Östlich des Rheins wurde viel darüber diskutiert, wie sich Éric Vuillards Texte am besten einordnen ließen. In Frankreich entschieden sich die Feuilletonisten für den Begriff »Récit«, ein vom Literaturwissenschaftler Gérard Genette lancierter Terminus, der etwa Narrativ meint. Es sind Fiktionalisierungen historischer Ereignisse, die Vuillard in schmalen Bändern komprimiert: In »Ballade vom Abendland« (2014) erscheint der Erste Weltkrieg als ein Kaleidoskop der Kontraste: hier Schützengräben und Schlachtfelder, dort Militärhauptquartiere und Villen, in denen kommandiert und geschlemmt wird.

Wahlweise Rhapsodie, Novelle, Historienroman, Erzählung, Essay oder Dokufiktion wurden Vuillards Bücher genannt. In Oliver Meyers und Lukas Holzhausens Inszenierung von »Die Tagesordnung« (2018) wird der Text zu einer Art Geschichtsstunde, in der Holzhausen in seiner One-Man-Performance den Erzähler gibt, sofern er nicht in historische Rollen schlüpft, um sie in ihrer Jämmerlichkeit zu karikieren.

Es sind 24 dieser Gestalten, allesamt Führungsfiguren der deutschen Wirtschaft, die am 20. Februar 1933 im Reichstagspräsidentenpalais in Berlin den Schulterschluss mit Adolf Hitler und Hermann Göring suchen, mehr aus profitgetriebenem Kalkül als aus politischer Überzeugung. Vuillard spannt den Bogen von diesem Geheimtreffen zwischen der Industrie und der NSDAP bis zur Annektierung Österreichs im Jahr 1938 – vier Jahre, in denen durch Deals politischer und wirtschaftlicher Entscheidungsträger die faschistische Diktatur zementiert wird.

Weiße Haarkränze

Meyers Gastspiel bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen – uraufgeführt wurde es im Herbst vergangenen Jahres im Schauspiel Hannover – spinnt aus der Vorlage einen Monolog. Holzhausen, zuletzt in »Ein Mann seiner Klasse« bei den Berliner Theatertagen zu sehen, steht allein auf der Rampe. Die Stühle, die er aufreiht, der Teppich, den er ausrollt – es sind die einzigen Requisiten, mit Hilfe derer das Geheimtreffen angedeutet wird.

Der Schauspieler erzählt zunächst, wie Gustav Krupp und Co., die Chefs von Siemens, BASF, Opel, Allianz oder Bayer eintreffen: »Einstweilen werden vierundzwanzig Filzhüte vom Kopf gezogen und vierundzwanzig kahle Schädel oder weiße Haarkränze entblößt. Würdevoll reicht man einander die Hand, bevor man auf die Bühne steigt.« Vuillard denkt Geschichte als Spiel von Kräften, aus dem sich allerlei Fatales entwickelt. In Hinterzimmern getroffene Entscheidungen etwa – ­Vuillard zoomt in die Sitzungen, macht sie zur Bühne der Geschichte. Er dirigiert sein Personal, stellt die Entscheidungsträger ins Rampenlicht, taucht bisweilen als Erzähler auf, mal aufklärend, dann wieder die Dinge verfremdend. Das Publikum lässt er wissen: »Die Literatur erlaubt alles.«

Meyers Inszenierung gelingt es, das Epische zu destillieren. Was vor allem an Holzhausens 90minütiger Darbietung liegt, die klarmacht, wer hier die auktoriale Hoheit hat: Einmal lässt er die teils beleibten Wirtschaftsbosse eine lange Treppe hochhecheln. Er mimt Albert Vögler, den Generaldirektor der Vereinigten Stahlwerke, der auf einem Treppenabsatz keucht und schwitzt, bevor Gustav Krupp dazustößt und ein paar mitfühlende Worte für den alternden Wirtschaftskonkurrenten hat. Danach geht es in den Salon – »als Empfangsraum, als Bühne, auf der sich die Possen unseres Daseins abspielen«.

Ein Walzer

Eine weitere Farce ereignet sich fünf Jahre später auf dem Obersalzberg – ein Treffen, das Vuillard auf Grundlage von Kurt Schuschniggs Memoiren dramatisiert. Denn der damalige Bundeskanzler des austrofaschistischen Nachbarlandes wurde nach Bertechesgaden zitiert, um mit Hitler und Außenminister Ribbentrop über »deutsche Politik« zu sprechen. »Vorhang auf für eine der grandiosesten und groteskesten Szenen aller Zeiten«, heißt es im Text, den Holzhausen erzählt.

In dieser Szene diktiert die deutsche Reichsregierung den Österreichern einen noch strammeren Ruck nach rechts. Meyer und Holzhausen haben sich entschieden, den in der Vorlage herumblökenden, tobenden Hitler nicht zu Wort kommen zu lassen. Und so verfolgt das Publikum Holzhausens Darbietung eines ängstlichen Schuschnigg, der verlegen mit den Beinen herumhampelt, nervös an seinen Zigarren saugt. Während – anscheinend – Hitlers Redeschwall auf ihn niederprasselt. Holzhausen gibt diesen Schuschnigg als eingeschüchterten Menschen, kleinlaut stammelt er in österreichischem Dialekt. Schließlich unterschreibt er den von Hitler aufgesetzten Vertrag.

Die spätere Annexion Österreichs wird dagegen ironisch als Walzer performt. Strauss erklingt, Holzhausen dreht sich tanzend, bevor er an den Anfang des Abends erinnert, an 24 Industrielle, die den Pakt mit dem Faschismus schmiedeten, die Geschichte so in Bewegung brachten. Ihre Konzerne herrschen noch heute. Vuillard: »Unsere Figuren sind für immer in diesem Palais, wie in einem verzauberten Schloss.«