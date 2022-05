Da ist sie wieder

Nach Auftritten in Monaco und Paris will die russische Starsopranistin Anna Netrebko, der eine zögerliche Haltung zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine vorgeworfen wurde, auch wieder in Deutschland singen. Sie werde noch in diesem Jahr zusammen mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov für Konzerte unter anderem nach Regensburg, in die Kölner Philharmonie und die Hamburger Elbphilharmonie kommen, geht aus einer Mitteilung vom Freitag hervor. Im kommenden Jahr sollen Auftritte in Frankfurt am Main, Wien und Malmö folgen. (dpa/jW)