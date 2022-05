Ein Mann explodiert

imago images/United Archives International Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Stilistisch verneigt sich Van Morrisons auf seinem neue Album vor jenem Rhythm and Blues, der ihn als Jugendlicher in den 50er Jahren begeisterte. Klassische Popmusik also, aber keineswegs altbacken. Schon deshalb nicht, weil Morrisons Stimme den Beat mal lässig, mal seelenvoll umgarnt – wie nur er es kann. Und dabei immer wieder tief zu berühren vermag. Achtet man allerdings genauer auf die Songtexte, trübt sich das schöne Hörerlebnis umgehend ein.

»What’s It Gonna Take?« führt wie schon sein Vorgänger »Latest Record Project« vor Augen: Van Morrison ist sauer. Wegen jener Maßnahmen, die Großbritanniens Regierung erließ, um eine weitere Ausbreitung des tödlichen Coronavirus zu verhindern. In Folge der Lockdowns konnten Künstler kaum mehr öffentlich in Erscheinung treten, gerieten in finanzielle Schieflagen oder mussten die Karriere gleich ganz an den Nagel hängen. Wenn es um bestimmte Lockdowndetails geht, ist Van Morrisons Empörung angebracht. Was aber nicht für die Deutungsmuster gilt, die er zur Darstellung politischer und medialer Gegenwart benutzt. Sie gleichen aufs Haar den Parolen derjenigen, die die Pandemie als Erfindung betrachten, welche angeblich dazu dient, Freiheitsrechte auszuhebeln. »What’s it gonna take for you« singt Van Morrison im Titelstück, »to see that it’s all fake«.

Was tun, wenn jemand, dessen Kunst man verehrt, ansonsten Standpunkte vertritt, die eine Zumutung sind? Für dieses Problem gibt es in Van Morrisons Fall reichlich Anschauungsmaterial. Man sehe sich etwa die bei Youtube zu findenden Aufnahmen seiner Band Them aus den frühen 1960er Jahren an. Während Them ihre wahrlich hinreißende Version von »Baby Please Don’t Go« live darbieten, blickt der Sänger desinteressiert am Publikum und an den anwesenden Kameras vorbei. Mag sein, Van Morrison fehlt, wie der Pophistoriker Greil Marcus formulierte, jene Aura, die Musiker mit weitaus geringerer Gesangsbegabung wie Eric Burdon oder Mick Jagger zu Lieblingen der Masse gemacht hat. Kann aber auch sein, Van Morrison hat einfach Besseres zu tun, als Massen um den Finger zu wickeln. Sich auf seine Gesangskunst zu fokussieren beispielsweise.

Jedenfalls hörte Van Morrison nie damit auf, auch seine Anhänger vor den Kopf zu stoßen. Anfang der 1970er Jahre, auf der Höhe seines Ruhms angelangt – von Bruce Springsteen über Elton John bis zu Martin Scorsese lag ihm alle Welt zu Füßen –, stieg er angewidert vom Musikgeschäft für Jahre daraus aus. Bei manchen Auftritten hatte er so schlechte Laune, dass er dem Publikum konsequent den Rücken zuwandte. Das Album »Inarticulate Speech of The Heart« widmete er ausgerechnet Ron Hubbard, dem Gründer der Scientology-Organisation. Kurzum, Van Morrison verhält sich tatsächlich so, wie es sein Bewunderer Wiglaf Droste einmal treffend in Worte fasste: wie ein altes, störrisches irisches Mufflon.

Entsprechendes geschieht auf dem neuen Album »What’s It ­Gonna Take?«, dieser Musik gewordenen Attacke auf verlogene Politiker und Medien. Ja, hier wird Kunst mit Politik verbunden, bloß geht das an keiner einzigen Stelle übers banal Floskelhafte hinaus. Plötzlich aber, so ist es bei allen jüngeren Van-Morrison-Alben, stößt man inmitten all der Pöbeleien auf Songs wie »Ain’t Gonna Moan No More«, »Dark Night of the Soul« oder »Nervous Breakdown«. Songs, mit denen der Sänger Van Morrison es wieder schafft, die Hörerseele zu öffnen und die darin befindlichen Trümmer des Unglücks für einige unvergleichliche, schwerelose Minuten beiseite zu räumen. So kann Musik in ihren besten Momenten sein.

Bei Van Morrison finden sich das Anrührende und das Schöne stets neben dem Schrecklichen oder dem Behämmerten; Züge, die einen beglücken neben Zügen, die einen leiden lassen. Wenn einem Kunst am Herzen liegt, gilt es, diese Spannung auszuhalten. Wer das nicht vermag, macht sich die Kunst so schlicht, wie er selber ist.