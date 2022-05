»Der neue Rektor ist ein Kandidat der Regierung«

privat Studenten halten Wache am Tor zum besetzten Universitätsgelände in Quetzaltenango

In Quetzaltenango, kurz Xela, und an anderen Standorten haben Studierende am 21. Mai die staatliche Universidad de San Carlos de Guatemala besetzt. Weshalb erkennen Sie den neuen Rektor nicht an und sprechen von Wahlbetrug?

Kurz vor der Abstimmung im Wahlausschuss wurde Vertretern der oppositionellen Kandidaten, die den unabhängigen Charakter der Universität bewahren wollen, die Zulassung entzogen. Am Ende konnten nur noch 72 von 170 Vertretern am Wahlausschuss teilnehmen, und es gab keine Gegenkandidaten mehr zu Walter Mazariegos. Er ist ein Kandidat der Regierung, der seine Wahlkampagne von den kriminellen Strukturen des »Paktes der Korrupten« bezahlen ließ.

Was sind Ihre Forderungen?

Wir werden den Widerstand fortsetzen, bis transparente Neuwahlen stattgefunden haben. Neben unserem Campus, dem in der Hauptstadt und denen in San Marcos, Mazatenango und Peten sind weitere Standorte besetzt. Montag und Dienstag gab es in Quetzaltenango erste Gespräche mit der Universitätsleitung. Dort haben wir wenig Bereitschaft gesehen, eine Lösung zu finden. Nichtsdestotrotz werden wir die Gespräche fortsetzen, wir werden aber die Besetzung erst beenden, sobald eine zufriedenstellende Lösung für die Studierenden und die Bevölkerung im allgemeinen auf nationaler Ebene gefunden wurde. Wir sind der Bevölkerung verpflichtet. Die San-Carlos-Universität ist Eigentum des Volkes, hier geht es um ihre Zukunft als öffentlicher Ort.

In den Nachrichten wird offen über eine gewaltsame Räumung gesprochen.

Das überrascht uns nicht. Wir als studentische Kollektive wissen sehr gut, gegen wen wir uns stellen. Wir haben die fragile Demokratie, in der wir lebten, verlassen und sind wieder in ein diktatorischen System geraten. Die drei Säulen der Macht des Staates wurden übernommen von der Mafia. Die wollen nicht, dass die Universität als öffentlicher Ort die Gesellschaft formt, daher die Angriffe und die Versuche, Mazariegos als Rektor durchzusetzen.

Im Justizwesen gibt es zwar immer noch Akteure, die ihre Unabhängigkeit wahren und im Interesse des Volkes entscheiden, aber die Institutionen als solche sind von kriminellen Strukturen übernommen. Das zeigt die Wiederwahl von María Consuelo Porras als Generalstaatsanwältin. Porras ist eine der Stützen der Korruption.

Wie sehen Sie Ihre Rolle als Studentenbewegung innerhalb der sozialen Bewegungen in Guatemala?

Es gibt keinen Unterschied zwischen uns und den anderen Volksbewegungen in Guatemala. In Xela zeigt sich das gerade deutlich: Am Sonnabend wurde die Uni besetzt, am Montag abend fand bereits die erste Solidaritätsveranstaltung mit Musikprogramm und künstlerischen Beiträgen statt, organisiert von verschiedenen sozialen Bewegungen hier vor den Toren der Universität.

Wir denken aber auch, dass der Punkt erreicht ist, an dem es nicht mehr weitergeht. Wir müssen den Weg grundsätzlich ändern. Das hat das Volk Guatemalas schon einmal geschafft, in der Revolution von 1944 und der Zeit bis 1954 (bis zum von der CIA gestützten Militärputsch, jW). Was das Volk einmal erreicht hat, geht auch ein zweites Mal.

2019 waren die Universitäten für rund einen Monat besetzt. Damals ging es um drastische Gebührenerhöhungen und die drohende Privatisierung. Nach vier Wochen konnten viele Forderungen der Studierenden durchgesetzt werden. Was unterscheidet die damalige Situation von der heutigen?

Die Unterstützung durch die Bevölkerung heute hat mehr Bedeutung, trotz der Angst vor der Pandemie, der Kriminalisierung und Verfolgung von Anführern sozialer Bewegungen. Das repressive System hat seine Wirkung, keine Frage. Aber zumindest in Teilen der Gesellschaft wird die Wut bald explodieren. Wie sagen unsere Großeltern: »Es gibt keine Krankheit die hundert Jahre dauert, ohne dass der Körper Widerstand leistet.« Genau das passiert gerade in der guatemaltekischen Gesellschaft.