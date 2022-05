»Musik, Aktivismus und Solidarität« Antifa-Hoffest mit Gesangsworkshop für alle, Malen und Zirkus für Kinder, Infoständen, Konzert. Sonnabend, 28.5., 14 Uhr, Berlin, Regenbogenfabrik, Lausitzer Straße 21a. Mit Veranstalter: Regenbogenfabrik u. a.

»Solingen 1993 – Niemals vergessen – Unutturmayacagız!« Gedenken. 29. Jahrestag des Solinger Brandanschlags. Der Anschlag in Solingen war damals der schreckliche Höhepunkt einer Hetzkampagne gegen Geflüchtete und hier lebenden Migranten. Es folgten zahllose weitere rassistische und antisemitische Verbrechen – die Blutspur der Mörder führte von Mölln, Solingen, über die NSU-Morde bis nach Kassel, Halle (Saale) und Hanau. Sonntag, 29.5, 11 Uhr, Untere Wernerstraße, Solingen. Veranstalter: Solinger Appell, Türkischer Volksverein Solingen u.a.

»Krieg sabotieren!« Veranstaltung zu antimilitaristischen Handlungsperspektiven. In den vergangenen Jahren wurden NATO-Truppen in Nordost-, Zentral- und Südosteuropa deutlich aufgestockt und die Eingreiftruppe mit bis zu 40.000 Soldaten aktiviert. Die Initiative »Rheinmetall entwaffnen« wird auf der Veranstaltung das geplante Camp im September in Kassel vorstellen. Mittwoch, 1.6., 20 Uhr, Buchladen Schwarze Risse, Gneisenaustr. 2A, Berlin. Veranstalter: »Rheinmetall entwaffnen« und IMI Tübingen

»Leserinnen- und Lesertreffen der jungen Welt in München« Donnerstag, 2.6., 19 Uhr, Restaurant Marmaris, Herrmann-Lingg-Straße 112, München