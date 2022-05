Anno … 22. Woche

1932, 1. Juni: Franz von Papen wird von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum deutschen Reichskanzler ernannt. Er folgt damit Heinrich Brüning nach und bildet eine Minderheitsregierung aus Parteilosen und Mitgliedern der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP).

1942, 31. Mai: Mit dem Angriff der Deutschen Luftwaffe auf die Stadt Canterbury im Südosten Englands beenden die Nazis die Serie ihrer »Vergeltungsangriffe« auf historisch bedeutende englische Städte. Zuvor hatten sie Exeter, Bath, Norwich und York in Reaktion auf Angriffe der Royal Air Force auf Lübeck und Rostock bombardieren lassen. Die Schäden sind immens. Über 1.500 Menschen sterben, mehr als 50.000 Gebäude werden zerstört. Die Angriffe werden in der britischen Öffentlichkeit als »Baedeker Blitz« bekannt, weil ein Vertreter des Auswärtigen Amtes geäußert hatte, die Luftwaffe werde in Zukunft jedes Gebäude in Großbritannien bombardieren, das drei Sterne in dem berühmten Reiseführer hat.

1957, 31. Mai: Der Bundestag verabschiedet das Gesetz über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und stellt damit Arbeiter und Angestellte gleich. Die Regelung ist eine Errungenschaft der schleswig-holsteinischen Metallarbeiter, die in einem fast viermonatigen Streik die Aufnahme dieser Bestimmungen in die Tarifvereinbarungen erreicht hatten.

1957, 1./2. Juni: In Bingen am Rhein kommen ehemalige Flieger der Luftwaffeneinheit »Legion Condor« zu ihrem zweiten Bundestreffen zusammen. Die Wehrmachtsangehörigen, die 1936 auf der Seite Francos in den Spanischen Krieg eingriffen und für die Zerstörung der baskischen Stadt Guernica verantwortlich sind, werden von der Stadtverwaltung mit einem Transparent empfangen: »Kameraden der Legion Condor, wir grüßen euch.« In ihren Reden beschweren sich die ehemaligen Flieger darüber, dass die Leistungen der Legion Condor nicht ausreichend gewürdigt würden. Sie seien bereit, jederzeit von ihrem »Einsatz gegen den Weltbolschewismus« Zeugnis abzulegen.

1967, 30. Mai: In Reaktion auf ein Massaker an den christlichen Igbo, die im Südosten Nigerias leben und lange Zeit das staatliche Führungspersonal stellten, ruft der Militärgouverneur der Ostregion den unabhängigen Staat Biafra aus, zu dem auch große Teile des erdölreichen Nigerdeltas zählen. Daraufhin kommt es zum Bürgerkrieg. Nigeria erhält Waffenlieferungen von unter anderen Großbritannien, den USA und der Sowjetunion, während die Republik Biafra von der Volksrepublik China unterstützt wird. Nach fast drei Jahren Krieg kapitulierte Biafra im Januar 1970.