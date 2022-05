Alan White ist tot

Der Schlagzeuger der britischen Progressive-Rock-Band Yes, Alan White, ist am Donnerstag im Alter von 72 Jahren gestorben. Das teilten seine Familie und die Band in den sozialen Medien mit. White wurde am 14. Juni 1949 in Pelton in England geboren. 1972 stieß er zu Yes und war seit dem Tod des Gründungsmitglieds Chris Squire im Juni 2015 das dienstälteste Mitglied der Band. Yes, 1968 gegründet, war 2017 in die »Rock and Roll Hall of Fame« aufgenommen worden. Zu ihren Hits gehören »Owner of a Lonely Heart«, »Roundabout« und »Long Distance Runaround«. (dpa/jW)