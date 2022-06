Gott war auch am Himmel

imagebroker/stock&people/imago »Die Kräfte schwanden, und der Gefangene war nur noch ein Strich«. Folterkeller des irkaischen Geheimdienstes Sulaimaniyya im Amna Suraka Museum, Autonome Region Kurdistan, Irak

Ach: »Solange er schwebte, war Djamshid noch Kommunist. Kaum aber war er auf dem Dach gelandet, konnte er sich daran nicht mehr erinnern. Der Wind, der ihn nordwärts trug, hatte ihn sein früheres Leben vergessen lassen.«

Der Satz auf den ersten Seiten des Romans von Bachtyar Ali, einem Kurden aus dem Nordirak, irritiert. Sein Held Djamshid Khan wurde 1979 von Schergen der Baath-Partei verhaftet und gefoltert – immer grausamer, weil er schwieg. Der Titel des Romans »Mein Onkel, den der Wind mitnahm« führt zu diesem Fliegen. Misshandlungen, Essensentzug – die Kräfte schwanden, und der Gefangene war nur noch ein Strich. Vor einem erneuten Verhör musste er in einem Gefängnishof in Kerkuk warten, der Wärter war kurz unaufmerksam. Da geschah es, dass ein heftiger Wind aufkam, der diesen Federmann in die Lüfte hob, hoch über die Gefängnismauern. Schließlich landete der Bewusstlose auf dem Dach einer Autowerkstatt in seiner Heimatstadt.

Grausames Märchen

Ein Märchen, grausam und phantastisch, zeigt eine Realität, die wir wenig erkannt oder anerkannt haben. Erzählt wird es von Salar, einem der beiden Neffen Djamshid Khans. Salar und Smail werden dazu bestimmt, sich um ihn zu kümmern, ihn durch Seile immer wieder auf die Erde zurückzuholen. Salar sieht sich bald als »Seilhalter«, Diener, sogar als »Galeerensklave« seines Onkels.

Die Zeiten, als die Wände von dessen Zimmer mit Porträts von Marx und Engels geschmückt waren, ist vorbei, nun verspottet er den Kommunismus und wendet sich der Natur zu: Der Mensch stammt vom Vogel ab. Fliegen darf er nur noch nachts – die Verwandten schämen sich wegen der Nachbarn.

Die Baath-Partei erlässt 1980 eine Amnestie für ihre Gegner. Djamshid wird gedrängt, sich zu melden. Er spricht im Zentralbüro des Geheimdienstes vor und soll zur Armee, obwohl er dienstuntauglich ist. Es tobt gerade Krieg zwischen dem Irak und Iran. Auch Behinderte müssen kämpfen. Die Baath-Ärzte: »Tauglich oder nicht, im Krieg ist jeder ein Kämpfer und hat dem Präsidenten zu dienen.« Djamschids Zustand ändert sich nicht, aufpäppeln hilft auch nicht, sein Körper: wie aus Papier. Die Militärs entdecken in ihm eine Geheimwaffe, besser als Aufklärungsflugzeuge. Auf Befehl des Verteidigungsministers bekommt Djamschid die köstlichsten Speisen und auf seinen Wunsch die beiden Begleiter, die nicht glücklich darüber sind, mit ihren 16 Jahren an die Front zu müssen.

Was Djamshid von oben sieht, überfordert ihn: »Tausende Leichen der beiden Armeen, ineinander verknäult.« Der Mythos vom »Fliegenden Kurden« verbreitet sich. Die irakische Armee kann Erfolge verbuchen.

Der Absturz bleibt nicht aus. Er wird nahe der Grenze verletzt gefunden. Die Iraker ziehen russische Ärzte zu Rat. Dann wird er wieder zum Kampf missbraucht und erneut losgerissen, treibt nun zum Iran. Hier dient er der Truppenbetreuung auf besondere Art. Als Imam verkleidet, steigt er auf. Revolutionsgardisten rufen: »Seht, das ist die Seele des heiligen Imam Husain, der von oben über uns wacht« und den Sieg verheißt.

Frauen? Sie spielen keine große Rolle: Mal unterrichtet er Mädchen in Arabisch. Und nach einem Absturz pflegen ihn zwei PKK-Kämpferinnen. Aber dann geschieht es: Kopflos verliebt er sich in Safinaz, die ihn ruiniert. Als Brautgeld verlangt sie drei Kilo Gold. Er überschreibt ihr bedenkenlos Häuser. Ihr böser Plan gelingt. Sie lässt ihn bei starkem Wind aufsteigen, das Seil wird gekappt, er driftet ab. Sie verschwindet mit ihrem Liebhaber, nachdem sie alles verkauft hat. Er stürzt irgendwo ab und vergisst, was vorher war.

Immer wieder Neuanfänge. Es musste ja passieren, dass er da oben auf Gott trifft. Nur, wiederholen lässt sich das Treffen nicht so leicht. Später, nach stundenlangem Ausharren in den Lüften, bekennt er seinen Begleitern, dass er »bedauerlicherweise niemanden angetroffen habe.« Doch er stilisiert sich nun als Werkzeug Gottes. Ein cleverer Mullah nutzt das aus, wie ein Influencer gibt er ihm Anweisungen, die von oben verkündet werden. Islamisten verfolgen Djamshid, er wird angeschossen. Dieses Kapitel endet – wie so manches – mit einem lakonischen Satz: »Die Kugel hatte dafür gesorgt, dass er Gott für immer vergaß.«

Aufgestiegen und abgestürzt

Djamshid will weg aus diesem Land. Nur Salar begleitet ihn. In Istanbul bleiben sie hängen. Hier lernt der fliegende Kurde Alkohol und Prostituierte kennen. Bald ist das Geld aufgebraucht. Djam­shid wird Schlepper nach Griechenland – und verdient viel dabei. Aber er ist human, wartet, wenn einer nicht mehr weiter kann. Von oben kontrolliert er die Fluchtwege über die Berge. Dann wird ihr Freund, der alles organisierte und gute Kontakte zur türkischen Polizei hatte, ermordet, die Flüchtlingsrouten verraten, Salar ins Gefängnis gesteckt. Djamshid durchtrennt selbst das Seil und weht weg in Richtung Meer. Man hält ihn für ertrunken. Salar kommt frei, durch Bestechung. Sein Weg führt ihn dahin, wo auch sein Onkel erscheinen wird – wenn er noch lebt. Das dauert zehn Jahre, »abenteuerlicher als jede Odyssee«. Und dann wird er in einen Sarg gesteckt, durch Griechenland und die Türkei gefahren, mit einem Transport teurer Autos nach Kurdistan überführt. Im Haus, alles unverändert. Der Neffe Smail war hiergeblieben, ist jetzt Journalist. Das bringt Djamschid dazu, sein Leben aufzuschreiben, an das er sich nur bruchstückhaft erinnert. Er verwirft die Idee. Der Gedanke, eine »verdeckte Nachrichtenagentur« zu gründen, beherrscht ihn. Die »Geheimnisse der Welt aufdecken und Geld damit verdienen« – davon träumt er und schafft es auf perfide Weise. Im Haus hat sich nun vieles geändert, Internetanschluss, Zeitungen, Bücher. Sein neues Wissen nutzt Djamshid mit Hilfe seiner Fähigkeit, Einsicht von oben auch in geheime Räume und Büros zu erlangen, nun zur persönlichen Bereicherung. Das, was er sieht (und fotografiert) reicht für Erpressung: Politiker, Militärs. Fotos von Oberst Rasul brechen ihm beinahe das Genick. Sein Neffe Smail kommt plötzlich durch einen »Unfall« ums Leben. Der Unfall sind Schüsse der Polizei.

Djamschid war wieder einmal aufgestiegen und abgestürzt – auf einem Acker, der einem einflussreichen Politiker gehörte, einem Oligarchen. Der war sich sicher: »Was und wer sich auf meinem Land befindet, ist mein Eigentum.« Der Politiker lässt ihn in einen Käfig sperren und in Ketten legen, um ihn bei Empfängen als Attraktion vorzuführen. So tief war der fliegende Kurde noch nie gesunken. Nun ist aus ihm »der fliegende Affe« geworden. Durch einen merkwürdigen Tauschhandel wechselt Djamschid den Besitzer. Der führt ihn türkischen Geschäftsfreunden vor. Der Chef eines Vergnügungsparks erwirbt ihn.

Salar, der Neffe, entdeckt in einer Fernsehshow seinen Onkel im Clownskostüm in den Farben des Vaterlands, mit einem Blumenstrauß traurig winkend. Salar schafft es, durch Tricks zu ihm vorzudringen und ihn aus dem Wohnwagen zu befreien. Er sieht sich nur noch als misshandelter Affe, will nicht mehr fliegen und abstürzen und das Gedächtnis verlieren. Salar hat den Einfall, die Lebensgeschichte des Onkels ihm auf den Leib zu schreiben – der ja dünn wie Papier ist. So geschah es, dass Djamschid seine Geschichte mit sich herumtrug, unauslöschlich: »Jetzt sehe ich aus wie eine alte Schrifttafel« sagte er und nur er selbst werde es lesen können, denn »glücklicherweise versteht – außer uns – niemand auf diesem Planeten unsere Sprache«. Welch ein Glück, dass der Roman dennoch ins Deutsche übersetzt wurde aus dem Kurdischen (Sorani) von Ute Cantera-Lang und Rawezh Salim.