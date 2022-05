US-Truppen für Somalia

Robert Caputo/imago images/Aurora Photos »Ausbildung, Beratung und Ausrüstung«: Ein US-Soldat 2013 auf einer Straße in Mogadischu

US-Präsident Joseph Biden hat das Verteidigungsministerium ermächtigt, in Somalia wieder eine »kleine ständige militärische Präsenz« herzustellen. Das teilte der Sprecher des Pentagon, John F. Kirby, am vergangenen Montag zu Beginn einer regulären Pressekonferenz mit. Der US-Präsident machte damit die Entscheidung seines Vorgängers Donald Trump rückgängig, der am Ende seiner Amtszeit im Dezember 2020 den Abzug von 750 Soldaten aus dem ostafrikanischen Land angeordnet und weniger als 100 dort gelassen hatte.

Beide Vorgänge lösten Spekulationen und Fehlinterpretationen aus. Was Bidens »Autorisierung« genau bedeutet, ist bislang noch nicht klar. Eine von ihm unterzeichnete Direktive – in den USA »Executive Order« genannt – existiert offenbar nicht. Kirby wich während der Pressekonferenz den meisten Nachfragen der Journalisten aus. Er ließ sich lediglich entlocken, dass es um weniger als 500 Soldaten gehen werde und dass es bei der bisherigen Aufgabenstellung bleiben solle, die mit den Worten »Ausbildung, Beratung und Ausrüstung der Partnerkräfte« umschrieben wird. Ein »direkter Einsatz in Kampfoperationen« gegen die Dschihadistenmiliz Al-Schabab, die in großen Teilen des Landes eine eigene Verwaltung aufgebaut hat, sei nach wie vor nicht vorgesehen.

Darüber hinaus, so Kirbys Auskunft, sei über praktische Fragen noch nicht entschieden. »Wir sind dabei, den richtigen Zeitpunkt und die nächsten Schritte zur Umsetzung dieser Anweisung zu prüfen«. In die Beratungen über die beste Vorgehensweise würden auch »die Partner der USA in der Region« einbezogen. Gemeint sind damit neben der Regierung in Mogadischu hauptsächlich die Staaten, die an der in Somalia stationierten afrikanischen »Übergangsmission« (englisch abgekürzt ATMIS), der früheren Amisom, beteiligt sind: Uganda, Burundi, Äthiopien, Kenia und Dschibuti. Ihre insgesamt rund 18.600 Soldaten tragen immer noch die Hauptlast des Kampfes gegen Al-Schabab. Planmäßig soll die ATMIS-Truppe schrittweise verkleinert und bis Ende 2024 ganz abgezogen werden.

Mit dem von Trump am 4. Dezember 2020 angeordneten »Rückzug« war die aktive militärische Rolle der USA in Somalia keineswegs beendet worden. Nach Bidens Amtsantritt wurden regelmäßig Soldaten eingeflogen, um auch weiterhin Somalis für die »Danab-Brigade« auszubilden und diese Eliteeinheit als Berater bis an die unmittelbare Frontlinie zu begleiten. Dieses Verfahren wurde von maßgeblichen Kommandeuren der US-Streitkräfte jedoch zunehmend als nicht ausreichend effektiv und als unnötig riskant kritisiert. Es habe sogar ein Erstarken von Al-Schabab und eine Zunahme ihrer Angriffe begünstigt, wurde behauptet. Noch ist ungewiss, ob jetzt nur der Zustand vor Trumps Anordnung wiederhergestellt werden soll, oder ob die US-Soldaten zusätzliche Aufgaben übernehmen sollen.

Außerdem bemüht sich das Pentagon angeblich um Zugang zu einem weiteren Stützpunkt, der strategisch günstig am Roten Meer gelegenen Stadt Berbera in Somaliland. Neben dem Hafen befindet sich dort auch ein militärisches Flugfeld. Spekulationen wurden vor allem an den Besuch des Chefs der US-amerikanischen Kommandozentrale Africom, Stephen Townsend, in Somaliland geknüpft, der am 12. Mai stattfand.

Die frühere britische Kolonie wurde 1960 dem italienisch verwalteten Teil Somalias angeschlossen, aber beansprucht seit 1991 volle Unabhängigkeit. Somaliland ist zwar nicht international anerkannt, aber seine politischen und wirtschaftlichen Kontakte, unter anderem auch zur früheren Kolonialmacht Großbritannien, haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Besonders intensiv sind seine Beziehungen zu Taiwan. Im Juli 2020 wurde der Austausch von Vertretungen knapp unterhalb der diplomatischen Ebene vereinbart. Am Montag unterzeichneten die Führungen in Taipeh und Hargeysa ein Abkommen, das zur Grundlage für die gemeinsame Ausbeutung der in Somaliland vermuteten Erdgas- und Erdölvorkommen werden soll.