»Arbeiter sind in der Lage, ein Zeichen zu setzen«

Christoph Soeder/dpa Teilnehmerin des diesjährigen Ostermarsches in Berlin (16.4.2022)

An diesem Sonntag wird in Berlin unter der Überschrift »100 Milliarden für Gesundheit, Klima und Soziales statt für Aufrüstung!« gegen die Pläne der Bundesregierung demonstriert. Im Aufruf werden explizit Arbeiter zum Protest aufgerufen. Welche Erfahrungen machen Sie im Betrieb, wenn über den Ukrai­ne-Krieg diskutiert wird?

Yunus Aktas: In meiner Ausbildungsklasse verfolgen die Menschen die Geschehnisse sehr genau. Kurz nach Kriegsbeginn war ich mit vier weiteren Azubis auf einer Antikriegskundgebung. Viele haben für die Geflüchteten gespendet und wünschen sich, dass der Konflikt nicht weiter eskaliert. Auf den Krankenhausstationen sind verschiedene Meinungen zu hören. Aber die Mehrheit spricht sich klar gegen die Aufrüstung in Deutschland aus.

Maria Glänzel: Bei uns ist es auch gemischt. Es ist eine große Hilflosigkeit spürbar. Allerdings ist die Arbeitsbelastung in der Pflege so hoch, dass wir keine Zeit haben, über solche Themen zu streiten.

Wie müssen sich die Gewerkschaften angesichts des Aufrüstungskurses positionieren?

Y. A.: Hierzulande sind etwa sechs Millionen Menschen in Gewerkschaften organisiert. Wenn die DGB-Führungen es mit ihrer Kritik an der Aufrüstung ernst meinen würden, könnten sie einiges bewegen. Ebenso wäre es möglich, dass der DGB jetzt eine große Kampagne für Investitionen in das Gesundheitssystem, Klima und Soziales auf den Weg bringt.

M. G.: Wir wollen unsere Gewerkschaftsvorstände herausfordern. Dass Arbeiter in der Lage dazu sind, ein Zeichen zu setzen, zeigen die Demons­trationen und Streiks der italienischen Basisgewerkschaften in Dutzenden Städten. Sie sind ein Vorbild für eine klassenkämpferische Antikriegsbewegung in Deutschland.

In Ihrem Demoaufruf sprechen Sie sich gegen das sogenannte Sondervermögen der Bundeswehr von 100 Milliarden Euro und das Zwei-Prozent-Ziel der NATO aus. Was haben die Aufrüstungspläne mit den Interessen der im Krankenhaus Beschäftigten zu tun?

M. G.: Die 100 Milliarden werden dringend für Investitionen im Gesundheitswesen, im Bildungssystem, für Soziales und den Kampf gegen den Klimawandel benötigt. Während des Arbeitskampfes bei Vivantes und der Charité im letzten Jahr wurde uns immer wieder gesagt, dass für Entlastung und mehr Personal kein Geld vorhanden sei. Jetzt können über Nacht 100 Milliarden Euro für die Kriegsindustrie aufgetrieben werden. Das ist schon sehr zynisch.

Innerhalb von linken Zusammenschlüssen wird teils heftig über den Ukraine-Krieg und dessen Folgen diskutiert. Wie ist das in Ihrem Bündnis?

M. G.: Zur geopolitischen Fragen gibt es im Bündnis unterschiedliche Perspektiven. Es ist nicht sinnvoll, einen Sündenbock zu suchen. Dieser Krieg ist Resultat der Politik verschiedener imperialistischer Mächte. Wenn der Westen keine Kompromissbereitschaft signalisiert und es nur darum geht, dass die Ukraine gewinnen und Russland verlieren muss, dann wird dieser Konflikt noch weiter eskalieren. Nicht erst seit Februar dieses Jahres sterben dort Menschen durch Waffengewalt. Man muss sich fragen, warum EU und NATO Jahre lang kein Interesse an Friedensverhandlungen hatten.

Y. A.: Meiner Meinung nach muss der Einmarsch der russischen Armee verurteilt werden. Er dient nur den Interessen der Oligarchen. EU und NATO hingegen wollen die Kontrolle über die Ukraine und bereiten sich ihrerseits auf neue Kriege vor. Man sieht an anderen osteuropäischen Staaten, was eine solche Unterordnung für die ukrainische Bevölkerung bedeuten würde: Privatisierungswellen, Arbeitslosigkeit und die vollständige Öffnung der Wirtschaft für ausländische Großunternehmen. Friedensverhandlungen unter Führung von kapitalistischen Regierungen können höchstens temporäre Waffenstillstände hervorrufen, aber keinen langfristigen Frieden schaffen. Um so wichtiger ist es, dass wir uns auch hierzulande organisieren und die Aufrüstung stoppen.