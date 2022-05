NRA-Tagung trotz Amoklauf

Michael Wyke/FR33763 AP/dpa Waffennarren auf dem NRA-Treffen am Freitag in Houston

Trotz des Schulmassakers hat die National Rifle Association (NRA) am Freitag in Houston (Texas) ihre dreitägige Jahrestagung mit zahlreichen prominenten Politikern eröffnet. Der größte US-amerikanische Waffenlobbyverband sah im Amoklauf vom Dienstag in der rund 400 Kilometer entfernten Kleinstadt Uvalde keinen Grund für eine Planänderung. Expräsident Donald Trump und der texanische Senator Edward Cruz standen weiterhin auf der Rednerliste. Der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaats, Gregory Abbott, sagte zwar seine persönliche Teilnahme ab, wollte sich aber per Video zuschalten. Dank Abbott und Cruz hat Texas die liberalsten Waffengesetze.

Ein halbes Jahr vor den US-Zwischenwahlen im November, bei denen ein Drittel des Senats und zahlreiche Sitze im Repräsentantenhaus neu besetzt werden, wollen sich vor allem republikanische Politiker nicht mit einer der mächtigsten Lobbygruppen des Landes anlegen. Mit fünf Millionen Mitgliedern hat die NRA großen Einfluss auf die Politik. Der Verband pumpt riesige Summen in Wahlkämpfe und benotet Abgeordnete mit Blick auf deren Haltung zu den Waffengesetzen. Danach empfehlt sie ihren Mitgliedern, wen sie wählen sollten oder nicht.

Zudem werden zahlreiche Politiker direkt von den Lobbyisten unterstützt. Weil der Verband jeden Versuch bekämpft, Waffenbesitz stärker zu regulieren, laufen Bemühungen um schärfere Gesetze seit Jahren ins Leere. »Die NRA hat schon politische Karrieren beendet. Manche Politiker haben regelrecht Angst vor der Organisation«, kommentierte dpa am Freitag. Während Politiker der Republikaner – wie Trump mit seinem Bekenntnis »Ich liebe die NRA« – sich offen zu den Waffendealern bekennen, sind kritischere Vertreter der Demokratischen Partei oftmals gezwungen, vor deren Macht zu kapitulieren.

Auch US-Präsident Joseph Biden reagierte nach dem Blutbad in Uvalde, bei dem am Dienstag 19 Schüler und zwei Lehrkräfte erschossen worden waren, hilflos. »Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden«, erklärte er. Bidens Sprecherin kündigte an, dass der Regierungschef am Sonntag in Begleitung seiner Ehefrau Jill nach Uvalde reisen wolle.