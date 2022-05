Aus für Almeida

Borgo Valsugana. Der 105. Giro d’Italia wird ohne den Gesamtvierten João Almeida fortgesetzt. Der Portugiese wurde am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet und musste das Rennen aufgeben. Das bestätigte das Team UAE. Vor der 18. Etappe lag Almeida 1:54 Minuten hinter dem Gesamtführenden Richard Carapaz aus Ecuador. Der 23jährige gilt allerdings als starker Zeitfahrer und hätte im abschließenden Kampf gegen die Uhr am Sonntag in Verona wohl noch Chancen auf das Podium gehabt. Durch das Aus von Almeida rückt Emanuel Buchmann im Klassement vom achten auf den siebten Platz vor.

Almeida habe über Nacht Grippesymptome bekommen und sei durch einen Schnelltest positiv getestet worden, teilte UAE mit. Alle anderen Tests von Fahrern und Teammitgliedern waren demnach negativ. Almeida hatte wie alle anderen UAE-Fahrer ein Einzelzimmer. (dpa/jW)