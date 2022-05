jW

Es ist Ende Mai. Im großen Fußball ist die Saison gespielt. Alle zukünftigen Erst- und Zweitligisten stehen fest. Lediglich für die dritte Liga fehlt noch ein Starter, der an diesem und nächsten Wochenende zwischen dem BFC Dynamo und dem VfB Oldenburg ausgespielt wird.

Auch der Fananwalt fragt sich, was von dieser Saison aus Fansicht zu halten ist. Begonnen hatte sie mit Zuschauerbeschränkungen, verwaisten Gästeblöcken und einem Stadionerlebnis, das diesen Namen nicht verdiente. Erst in der Rückrunde kehrten nach und nach die aktiven Fanszenen wieder zurück und mit ihnen die Stimmung. Die nahm dann bis hin zu wahren Völkerwanderungen à la Frankfurt quer durch Europa Fahrt auf.

Da war sie dann wieder, die Stimmung im Stadion. Was hatte ich sie vermisst. Und nach zwei Jahren kehrten auch die Choreografien und die Fackeln und Blinker in die Kurven zurück. Letztlich konnten wir auch den guten alten Platzsturm wieder bewundern. Niemand dachte mehr an Geisterspiele, Hygienekonzepte oder Kontaktnachverfolgung. Alle waren begeistert? Nein, natürlich nicht alle.

Kaum nebelten die ersten Fackeln das Spielfeld ein, waren auch jene Oberschlauen wieder da, die wie vor der Pandemie reflexartig von sogenannten Fans sprachen, die unseren Sport kaputtmachen. Nach dem ersten Platzsturm hatte man der Sportberichtserstattung zufolge den Eindruck, die Nation befinde sich in bürgerkriegsähnlichen Zuständen.

Allen, die so argumentieren, als hätte es nie eine Pandemie gegeben, sei entgegengehalten: Wenn Ihr Euch schon wieder über Fackeln und Platzstürme aufregt, könnt Ihr Euch gerne an die Geisterspiele erinnern. Keine störenden Fans, keine Nebengeräusche, man war unter sich.

Fußball soll Fußball bleiben und Fans Fans. Ich jedenfalls mag es, wie es jetzt wieder ist. Nur mit vollen Rängen, stimmungsvollen Choreos, Fackeln und Rauch ist es unser Fußball. Und wenn mal über die Stränge geschlagen wird, dann ist es halt so. Davon geht weder die Fußballwelt unter, noch muss dies groß dramatisiert werden.

»Sport Frei!« vom Fananwalt.