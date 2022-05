Kampf für gleiche Rechte

REUTERS/Francis Kokoroko Immer wieder sind Transfrauen wie Elikem Fiatsi staatlicher Repression ausgesetzt (Kumasi, 22.12.2021)

Vor rund einem Jahr hat die Verhaftung der sogenannten Ho 21 nicht nur in Ghana, sondern auch darüber hinaus für Bestürzung gesorgt. Am 20. Mai 2021 waren 21 Personen (16 Frauen und fünf Männer), die »verdächtigt« wurden, lesbisch, schwul, bisexuell, trans- und intergeschlechtlich zu sein, in der ghanaischen Stadt Ho festgenommen worden. In der damaligen Pressemitteilung der Polizei wurde die »ungesetzliche Versammlung« zur »Förderung von LGBTQI-Aktivitäten« mit einer Reihe von aufgefundenen Büchern und Flyern untermauert. Darunter: Hate Crime (Hassverbrechen), Coming out, All About Trans oder auch All About Intersex. Tatsächlich hatten sich die Aktivisten getroffen, um sich über die Dokumentation und Meldung von Menschenrechtsverletzungen gegen LGBTI-Personen zu schulen.

Ghana ist dabei nur ein düsteres Beispiel für die anhaltende Verfolgung von Minderheiten, die nicht der heteronormativen Ordnung entsprechen, auf dem Kontinent. In über 30 afrikanischen Ländern stellt Homosexualität nach wie vor ein Verbrechen dar und wird in Mauretanien, Nigeria, Somalia und Südsudan mit dem Tod bestraft. Dabei gehören die dort angewandten Anti-LGBTI-Gesetze zum kolonialen Erbe, und werden von den Regierungen zur Kontrolle der Gesellschaft weiterhin aufrechterhalten. Während es in Ghana durchaus verfassungsmäßig geschützte Grundrechte wie Schutz der Privatsphäre, freie Meinungsäußerung und Nichtdiskriminierung gibt, erstrecken sie sich jedoch nicht auf die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität.

Die 21 ghanaischen Aktivisten wurden später aus Mangel an Beweisen für ein Verbrechen wieder freigelassen, was konservative Fraktionen im Parlament offenbar nicht zufrieden stimmte. Im Juli brachten acht Abgeordnete einen Gesetzentwurf zur Förderung der sexuellen Menschenrechte und der ghanaischen Familienwerte ein, kurz Family Values Bill. Damit soll die Strafverfolgung von LGBTI drastisch verschärft werden. Wie es Rita Nketiah in einem auf verschiedenen Portalen verbreiteten Beitrag zum »Jahrestag« der Verhaftung zusammenfasste, solle unter anderem die Strafe für gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr von drei auf bis zu fünf Jahre Haft angehoben werden. Alle LGBTI-Vereinigungen würden zwangsweise aufgelöst und die Beteiligung an solchen Organisationen mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft. Die gleiche Strafe drohe jedem, der technologische Plattformen nutzt, um für LGBTI-Aktivitäten zu werben, oder der Kinder über Geschlecht oder Sexualität jenseits der heteronormativen Binarität unterrichtet.

Wie das Nachrichtenportal Ghanaweb am 30. April berichtete, hat es im zuständigen parlamentarischen Verfassungskomitee bislang vier öffentliche Anhörungen zu dem Gesetzentwurf gegeben, nachdem über 100 diesbezügliche Memoranden im Parlament eingegangen waren. Unterstützung erhält die LGBTI-Gemeinschaft dabei von unerwarteter Seite: So forderte der für die methodistische Kirche in Ghana zuständige Bischof, Joseph Edusa-Eyison, bei der vierten jährlichen Synode, dass die christliche Gemeinschaft LGBTI nicht verdammen solle. Weiter erklärte er, auch wenn das Parlament noch keine Entscheidung über den Family Values Bill getroffen habe, sollte die Kirche LGBTI »identifizieren und pflegen«, wie die Ghanaian Times am 6. Mai weiter berichtete. Die methodistische Kirche verfügt als eine der größten und ältesten protestantischen Konfessionen in Ghana über großen Einfluss.

Weniger hilfreich erscheinen westliche Versuche, mit Hilfe von NGOs gegen den Gesetzentwurf vorzugehen. So berichtete das Portal Modern Ghana am 16. Mai von den Erfahrungen des oppositionellen Abgeordneten Samuel Nartey George, der die Verschärfung unterstützt. Zu seinen Reisen, um das Gesetz zu promoten, erklärte er: »Wenn es bei dieser LGBTQ-Sache darum ginge, schnelles Geld zu machen, hätte ich für immer ausgesorgt. Es wurden Angebote gemacht. (…) Aber du musst Prinzipien haben«. Der Kampf der ghanaischen LGBTI-Gemeinschaft geht also weiter.