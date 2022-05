Hurra, hurra die Schule stinkt

Lars Reimann/IMAGO »Recht auf saubere Lernumgebung« – sanierungsbedürftiges Schulklo in Berlin-Tempelhof

Gute Reinigung kostet Geld, das ist sicher. Wieviel, das haben die Berliner Bezirke bisher noch nicht richtig auf dem Schirm. Was bekannt ist: Kinder und Lehrkräfte lernen und arbeiten an Berliner Schulen in einer dreckigen Umgebung. Kinder verkneifen sich wegen dreckiger Toiletten den Gang zum Klo oder zum Wasserhahn, nach manchen Sommerferien fehlt oft eine Grundreinigung. Das Bündnis »Schule in Not«, gegründet, um die unsauberen Zustände praktisch anzugehen, erneuerte gemeinsam mit dem DGB und den Gewerkschaften Verdi und GEW in einer Pressekonferenz am Mittwoch die Forderung nach einer Rekommunalisierung der Schulreinigung.

Es sei »gefühlt die fünfundvierzigste PK«, sagte Susanne Kühne zu Beginn der Konferenz. »Es ist tatsächlich ein bisschen wie ›Täglich grüßt das Murmeltier‹«, ergänzte Intitiativenkollegin Anne Zetsche. Seit 2019 fordert das Bündnis, Reinigungskräfte wieder in den Bezirken anzustellen und Schulen direkt zuzuordnen. »Kinder haben ein Recht auf eine saubere Lernumgebung, Beschäftigte an den Schulen haben das Recht auf eine saubere Arbeitsumgebung«, stellt Zetsche klar, außerdem: »Die Reinigungskräfte an den Schulen haben ein Recht auf anständige Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen«.

Die Privatisierungswelle der 90er Jahre riss auch die kommunale Eigenreinigung der Schulen mit sich. Seitdem schreiben die Bezirke die Reinigung der Schulen für private Reinigungsunternehmen aus. Das billigste Angebot bekommt meistens den Auftrag, doch können die Firmen zum angebotenen Preis häufig nicht das Versprochene liefern und geben den Preisdruck an die Beschäftigten weiter. Trotz Vergabemindestlohn kommt bei diesen dann meist zuwenig Geld an, erklärte Verdi-Sekretär Erich Mendroch am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. »Die Beschäftigten bekommen dann nur niedrige Stundenzahlen angeboten, müssen oftmals einen Zweit- oder Drittjob annehmen oder mit Hartz IV aufstocken«, erklärt der Gewerkschafter. In einer Preisrechnung für die Eigenreinigung seien daher gesamtgesellschaftliche Kosten zu berücksichtigen, auch wenn sich die Kostenpunkte zunächst verteuern könnten. Denn auf prekär Beschäftigte wartetet nach dem Niedriglohn im Alter meist eine niedrige Rente.

In acht von zwölf Bezirken wurde die Rekommunalisierung bereits beschlossen. Der Koalitionsvertrag des »rot-grün-roten« Senats sieht »ab 2023 die schrittweise Kommunalisierung« vor. Doch bislang existieren keine vernünftigen Berechnungen der Kosten einer Umstellung auf Eigenreinigung, obwohl Verdi seit vergangenem Jahr ein Berechnungstool zur Verfügung stellt, um Klarheit in die Kostenfrage zu bringen. In den Bezirken Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Pankow soll nach einer Abmachung zwischen Senat und Bezirken ab 2023 ein »Modellversuch« an jeweils etwa zehn Schulen starten. Es könne sich nur um einen Einstieg handeln, würde an 25 Prozent der Schulen mit einer Rekommunalisierung begonnen, kritisierte Anne Zetsche auf der Konferenz. »Nur so kann Verstetigung gelingen«. Es sei nicht nachvollziehbar, warum Bezirke, in denen bereits Beschlüsse vorliegen, nicht mit vorangehen können, obwohl die Verträge auch dort auslaufen. Der Bezirk Lichtenberg schreibe bereits wieder eine Fremdvergabe aus, kritisierte das Bündnis in einer Mitteilung am Mittwoch.

Schule in Not sieht die Berliner Regierungsparteien und Bezirke in der Pflicht, die eigenen Beschlüsse sowie den Koalitionsvertrag umzusetzen. Das Bündnis und die Gewerkschaften fordern daher die Einsetzung einer Steuerungsgruppe. Die Bezirke müssten die notwendigen Mittel und Unterstützung zur Umsetzung einer Eigenreinigung bereitstellen und ein erstes Treffen bereits vor den Sommerferien einberaumen. »Sonst wird das bis 2023 sportlich«, ist sich Zetsche sicher. Und: »Die Verschleppung des nun seit drei Jahren anhaltenden Prozesses sollte nun endlich ein Ende finden«.