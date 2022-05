Gerechtigkeit gefordert

Julián Athos Auf der Plaza de Mayo in Buenos Aires versammeln sich regelmäßig Mütter und fragen nach »Verschwundenen«

Argentinien ist ein Land am südlichen Ende der Welt, bekannt nicht nur für Tango, Rindfleisch und den Fußballer Diego Armando Maradona, sondern auch für den Revolutionär Ernesto Che Guevara und die Mütter der Plaza de Mayo. Im 20. Jahrhundert erlebte dieses Land sechs Staatsstreiche, die das demokratische Leben über weite Teile dieser Periode gewaltsam unterbrachen. Dabei war die letzte Militärdiktatur, die am 24. März 1976 begann, bei weitem die gewalttätigste und tödlichste: 30.000 Menschen verschwanden, 15.000 wurden erschossen, es gab Tausende politische Gefangene und ins Exil Getriebene. Etwa 500 Kinder wurden in Gefangenschaft geboren und ihren Familien entrissen.

Einige Mütter, die nach ihren verschwundenen Kindern suchten, versammelten sich das erste Mal am 30. April 1977 zum Protest in der Hauptstadt Buenos Aires auf dem Platz Plaza de Mayo. Ihnen schlossen sich Großmütter an, die ebenfalls nach ihren Enkelkindern fragten. Gemeinsam bildeten sie den Kern der Opposition gegen die Diktatur.

Das Ende der Junta leitete jedoch der Krieg gegen Großbritannien ein – am 2. April 1982 ließ sie die Malvinas-Inseln (»Falkland-Inseln«) besetzen. Junge Menschen wurden ohne die nötige Ausbildung oder Ausrüstung an die Front geschickt, um einer der mächtigsten Armeen der Welt entgegenzutreten. 649 Menschen starben dabei.

Die militärische Niederlage stürzte die Diktatur in eine Krise und zwang die Machthaber, Wahlen auszurufen. Die erste Regierung nach der Rückkehr zur Demokratie wurde von Präsident Raúl Alfonsín geführt und war von 1983 bis 1989 im Amt. Unter dem Druck der abgesetzten, aber weiterhin einflussreichen Generäle verabschiedete sie 1986 die Gesetze »Punto Final« (»Schlussstrichgesetz«) und »Obediencia Debida« (»Gehorsamkeitsgesetz«). Diese Verordnungen sowie die Begnadigung bereits verurteilter Personen durch Alfonsíns Nachfolger Carlos Menem (1989–1999) garantierten denjenigen, die während der Diktatur in Menschenrechtsverletzungen verwickelt gewesen waren, Straflosigkeit. Aber mehr noch: Sie ermöglichten die Fortsetzung repressiver, illegaler und unmenschlicher Praktiken. Die Einsatzkräfte der Diktatur hatten es sich zur Aufgabe gemacht, jegliche Opposition zu unterdrücken, die Gesellschaft zu terrorisieren und Organisationen, die in der Lage waren, politische Alternativen zu bieten, zu zerstören und so den Weg für die Durchsetzung eines ultraneoliberalen Wirtschaftsmodells zu ebnen.

Mit der Rückkehr der Demokratie ist nicht mehr das Militär der bewaffnete Arm der staatlichen Repression, sondern die Polizei, die diese Rolle monopolisiert hat. Im Land hat sich mittlerweile der von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen geprägte Begriff »gatillo fácil« (etwa »schneller Abzug« bzw. »schießwütig«) eingebürgert und bezieht sich auf außergerichtliche Hinrichtungen durch die Polizei. Es geht darum, »präventiv« und wahllos gegen potenzielle Gegner vorzugehen. Als Feinde werden vor allem die armen, erwerbslosen und marginalisierten Jugendlichen betrachtet, die hauptsächlich in den Randgebieten der Städte leben.

Doch auch die Unterdrückung von sozialen Protesten wurde nach Ende der Diktatur fortgesetzt. Am 19. und 20. Dezember 2001 wurden beispielsweise während der Demons­trationen gegen die Wirtschaftskrise 39 Tote durch die Polizei verzeichnet. Nach einer Erhebung des Koordinationskomitees gegen polizeiliche und institutionelle Repression (CORREPI) sind seit Rückkehr zur Demokratie im Oktober 1983 bis Dezember 2021 8.172 Menschen von den Einsatzkräften getötet worden.

Ein Weckruf für die Gesellschaft war der Tod Santiago Maldonados im Jahr 2017, weil er an die Praktiken in der Diktatur erinnerte: Das gewaltsame Verschwindenlassen eines Aktivisten und dessen Leugnung durch die politisch Verantwortlichen waren zurückgekehrt, und wieder waren Angehörige die Hauptakteure, die Gerechtigkeit und Wahrheit forderten.

Die Mütter der Plaza de Mayo kämpfen noch immer und haben im Laufe der Jahre erreicht, dass die Verantwortlichen für die Repression der Diktatur vor Gericht gestellt werden und ihre Strafen in Gefängnissen verbüßen müssen. Den Großmüttern ist es gelungen, 130 Enkelkinder zu finden, und sie suchen weiter nach den mehr als 300, die noch vermisst werden.

Die Mütter der Opfer des »gatillo fácil« organisieren sich ebenfalls und kämpfen, um der Straffreiheit der Mörder ihrer Kinder ein Ende zu setzen. Sergio Maldonado, Santiago Maldonados Bruder, und seine Verwandten kämpfen dafür, herauszufinden, was mit Santiago geschehen ist, und dass sich solche brutalen Ereignisse nicht wiederholen.