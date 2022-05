Ende April hatte am Theater Magdeburg eine Bühnenadaption von Konrad Wolfs und Wolfgang Kohlhaases Defa-Klassiker »Solo Sunny« in 14köpfiger Besetzung Premiere. Freier, minimalistischer und nicht zuletzt witziger ist dagegen die persönliche Hommage »Solo Sunny & Me« der Berliner Puppenspielerin und Multiinstrumentalistin Rike Schuberty, die nach gefeierten Gastspielen in Dresden und Karlsruhe für zwei Termine wieder am Ort der 2021er Uraufführung zu erleben ist. (mvs)

»Solo Sunny & Me«, 25.5. & 26.5., 20.30 Uhr, Freilichtbühne Weißensee, Große Seestr. 10, freilichtbuehne-weissensee.de