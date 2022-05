Aggressoren benannt

Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Gegen das Treffen der Kriegstreiber: Hunderte haben am Dienstag in der japanischen Hauptstadt Tokio gegen einen Gipfel des Viererpakts »Quad« protestiert. Hauptthema des Treffens der Staats- und Regierungschefs der USA, Japans, Australiens und Indiens war ihr gegen China gerichteter Kurs im sogenannten Indopazifik. In der Abschlusserklärung hieß es: »Wir lehnen entschieden alle zwanghaften, provokativen oder einseitigen Maßnahmen ab, die darauf abzielen, den Status quo zu ändern und die Spannungen in der Region zu erhöhen.« (dpa/jW)