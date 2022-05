Khalid al-Mousily/REUTERS Jesidische Kulturstätte, die der Zerstörung des IS entgangen ist: Der Schrein von Sayeda Zeinab (Sindschar, 6.2.2019)

Am 20. April sind Sie in der nordirakischen Region Sengal (Sindschar) von irakischen Einsatzkräften verhaftet worden. Was haben Sie dort gemacht?

Wir waren unter anderem mit der jesidischen Selbstverwaltung unterwegs und haben Orte des Genozids, aber auch kulturelle und religiöse Stätten besucht. Während des letzten Genozids an der jesidischen Bevölkerung 2014 durch den sogenannten Islamischen Staat wurde nicht nur versucht, die jesidische Bevölkerung auszulöschen, sondern auch deren Kultur und Religion zu vernichten. Die jesidische Geschichte ist von viel Leid, aber auch so viel Kraft und Hoffnung geprägt. Ich habe dort journalistisch gearbeitet und viele Interviews geführt: über den Genozid, aber auch über die aktuelle Situation, Schwierigkeiten im Alltag, verschmutztes Wasser, Ideen von Selbstverwaltung und geschlechtergerechtem Zusammenleben. Während des Genozids wurde viel über die jesidische Bevölkerung berichtet, aber danach brach die Berichterstattung ab.

Unter welchen Bedingungen wurden Sie festgenommen?

Mein Kollege Matej und ich sind gemeinsam mit einer jesidischen Familie vom jesidischen Neujahrsfest, das im Sengal Carsema Sere Nisan genannt wird, gekommen und waren in sehr gelöster Stimmung. An einem Checkpoint wurden wir angehalten und vom irakischen Militär in deren lokales Hauptquartier mitgenommen. Von dort wurden wir am nächsten Tag nach Mossul gebracht, einige Tage später ging es weiter nach Bagdad. Die jesidische Familie wurde bereits in der ersten Nacht freigelassen. Das habe ich aber erst nach meiner Freilassung am vergangenen Freitag erfahren.

Nach der Festnahme sind Sie verhört worden. Was wurden Sie gefragt?

Das Erste, was mir gesagt wurde, war: »Wir denken, dass ihr Spione seid. Ihr habt ab jetzt keine Rechte mehr.« Die Verhöre waren wirr, es gab keinen roten Faden. Es wirkte, als würde nach Gründen gesucht, unsere kritische Berichterstattung aus der Region zu unterbinden. Sehr viel wurde danach gefragt, welche Regierung uns bezahlt, ob wir irakische Militärgeheimnisse ausspionieren. Wer uns verhört hat, ist schwer zu sagen, aber mir wurde relativ schnell klar, dass sich der irakische Geheimdienst eingeschaltet hat.

Für wen sollen Sie spioniert haben?

(Lacht) Das haben wir uns auch gefragt. Es wurde viel spekuliert. Häufig hieß es, wir würden für die türkische Regierung arbeiten.

Wie haben die deutschen Behörden im Irak Sie während Ihrer einmonatigen Inhaftierung unterstützt?

Der persönliche Kontakt zu den Mitarbeiterinnen der deutschen Botschaft im Irak war sehr gut. Ich hatte das Gefühl, dass ihnen der Kontakt zu mir am Herzen lag und dass das kein Akt der reinen Pflichterfüllung war. Für mich sind dennoch einige Fragen offen: Warum hat das Auswärtige Amt so spät gehandelt? Welche Rolle spielen die guten Verbindungen zum türkischen Staat, der derzeit die Region massiv angreift? Da bleibt vieles unklar. Der offene Brief, den meine Eltern an Außenministerin Annalena Baerbock geschrieben haben, blieb bislang unbeantwortet.

Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Mein Hauptanliegen ist es, das Material aus dem Sengal zu veröffentlichen. Wir haben Videos und Fotos, aber auch Texte und Interviews, die bearbeitet werden müssen. Dabei geht es schwerpunktmäßig um die Selbstverwaltung der Jesidinnen und Jesiden, im Besonderen die Rolle der Frauen und die türkischen Aggressionen gegen die Region. Ich möchte nicht, dass der schwierige Monat in Haft meine Arbeit überschattet.

Also konnten Sie Teile Ihrer Arbeit retten?

Mein Laptop und mein Handy wurden von den Mitarbeitern des irakischen Geheimdienstes konfisziert, aber unser Archiv im Sengal gibt es noch. Unsere jesidischen Kolleginnen und Kollegen lassen uns das Material zukommen. Während der Zeit in Haft hat mir der Gedanke an die Berichterstattung viel Kraft gegeben.

Was könnte zu einer Beruhigung der Situation in der Region Sengal führen?

Unabhängig vom tagespolitischen Geschehen ist es wichtig, dass die Selbstverwaltungsstrukturen der Jesidinnen und Jesiden anerkannt werden. Die jesidische Bevölkerung muss in die Konfliktlösung einbezogen werden, gerade nach der Erfahrung, dass die etablierten politischen Kräfte in der Region sie nicht vor dem Genozid schützten.