Warteschleife statt Sprechzimmer

PantherMedia / Sergiy Tryapitsyn (Montage jW) Digitalisierung als Renditetreiber: Patienten sollen sich per App selbst behandeln

Kapitalismus ist lebensgefährlich. Investoren wollen für ihre Beteiligungen an Kliniken, Praxen und Pflegeheimen hohe Profite erzielen, auf Kosten von Kranken und Personal. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, warnte am Dienstag vor weiter wachsendem wirtschaftlichen Druck auf die Patientenversorgung. Preiswettbewerb, Kosteneffizienz und Renditestreben bestimmten mehr und mehr den Alltag in der Medizin, sagte er am Dienstag beim Deutschen Ärztetag in Bremen. Ärzte würden von Klinikträgern und Finanzinvestoren bei Medizinischen Versorgungszentren zunehmend angehalten, in rein betriebswirtschaftlichen Dimensionen zu denken und nach kommerziellen Vorgaben zu handeln. »Wir dürfen nicht zulassen, dass unser Gesundheitssystem in ein profitorientiertes Franchisesystem umgewandelt wird. Und wir wollen auch keine industriegleichen Abläufe in der stationären Versorgung«, sagte Reinhardt. Der Einfluss von Finanzinvestoren auf ambulante Einrichtungen müsse gesetzlich eingedämmt werden.

Finanzunternehmen sehen hingegen noch großes Kürzungspotential. Die US-Beratungsfirma McKinsey schlägt in einer am Dienstag veröffentlichten Studie vor, weitere 42 Milliarden Euro im Gesundheitswesen für Investoren freizusetzen. Die »Patientenselbstbehandlung« per App und mittels digitaler Diagnosetools soll ebenso ausgeweitet werden wie Onlinesprechstunden und Internetportale für Arzttermine. Wer krank ist, soll sich eben selbst kümmern. McKinsey setzt darauf, die Krise in der medizinischen Versorgung voll auszukosten: »Es gilt jetzt, das im Zuge der Coronapandemie entstandene Momentum zu nutzen und die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems gemeinsam mit allen Akteuren voranzutreiben, um so das volle Nutzenpotential zu realisieren«, heißt es in der Studie.

Der Bundestagsabgeordnete Ates Gürpinar (Die Linke) kritisierte am Dienstag, Digitalisierung an ihrem finanziellen Einsparpotential zu messen, sei kurzsichtig. »Im Gesundheitssystem muss es um Entlastung, Vereinfachung und Umverteilung der Mittel gehen, und hier kann Digitalisierung klug eingesetzt werden – zum Besten der Patienten und Beschäftigten«, sagte Gürpinar gegenüber jW. Er bezweifle allerdings, dass McKinsey diese Zielgruppe im Blick habe. Auch vom Bundesgesundheitsministerium würden die Beschäftigten nicht ausreichend unterstützt. »Diese Leute werden das Gesundheitssystem positiv verändern, McKinsey tut es nicht!«

Denn während die Bundesregierung Investoren die Tür öffnet, bleiben Mediziner und Pflegekräfte außen vor. Die im Bündnis »Bunte Kittel« organisierten Beschäftigten wollten am vergangenen Donnerstag Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Petition mit mehr als 52.000 Unterschriften unter dem Titel »Keine Profite mit Krankenhäusern« überreichen. Darin heißt es: »In den letzten Jahren erleben wir eine zunehmende Überführung der öffentlichen Daseinsvorsorge in privatwirtschaftliche Hand.« Mit Einführung der Krankenhausfinanzierung durch Fallpauschalen (DRG-System) habe diese Entwicklung die Krankenhäuser erreicht. Gesundheitsminister Lauterbach hatte den Termin kurzerhand platzen lassen. Die kurzfristige und unpersönliche Absage des Termins zeige erneut, »wie wenig Wertschätzung den Angestellten im Gesundheitssystem seitens der Bundesregierung entgegengebracht wird«, erklärte das Bündnis am Dienstag. Abwimmeln lassen wollen sie sich jedoch nicht: »Hartnäckigkeit und Frustrationstoleranz gehören zu unserem täglich Brot als Personal im Krankenhaus.«