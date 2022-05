Genf. Sorgen um Jockey-Ikone Lester Piggott: Der 86 Jahre alte Engländer musste nach Angaben seiner Familie in seiner Schweizer Wahlheimat in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Gründe wurden nicht bekannt. »Er kämpft etwas, aber er ist ein zäher Mann«, erklärte Piggotts Schwiegersohn William Haggas im englischen TV-Sender Sky Sports. Piggott gilt als erfolgreichster Jockey in der Geschichte des Turfsports. Trotz seiner für einen Jockey ungewöhnlichen Größe von 1,73 Meter ritt er von 1954 bis zu seinem endgültigen Abstieg aus dem Sattel 1995 mit rund 60 Jahren zu über 5.000 Siegen. 25mal feierte Piggott mehr als 100 Erfolge innerhalb eines Jahres. Zu seinen größten Triumphen gehören seine drei Siege im prestigeträchtigen Prix de l’Arc de Triomphe in Paris-Longchamp. (sid/jW)