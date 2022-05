»Weggefährten. Begegnungen im 25. Jahr der DDR«. Dokumentarfilm. Rolf Schnabel drehte den Film 1974. Er zeichnet verschiedene Stationen des Erreichten in der DDR in der Frühphase der Ära Honecker nach – Episoden von Großbaustellen, der NVA, Sportwettkämpfen u. a. Mittwoch, 19 Uhr. Voranmeldung unter kontakt@peter-hacks-gesellschaft.de. Ort: Café Sibylle, 10243 Berlin, Karl-Marx-Allee 72. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Die große Enteignung – und ihre möglichen Folgen«. Onlinevortrag und Diskussion mit Lucas Zeise, jW-Kolumnist. In der ersten Runde der Sanktionen gegen Russland nach der Invasion russischer Truppen in der Ukraine sperrten die Regierungen der EU und der NATO Russlands Guthaben bei Zentralbanken in Höhe von rund 300 Milliarden Euro. Werden diese Sanktionen die russische Wirtschaft ruinieren? Mittwoch, 19 Uhr. Anmeldung über: marx-engels-stiftung@t-online.de. Veranstalter: Marx-Engels-Stiftung u. a.

»Studentenverbindungen am Beispiel des Coburger Convents«. Wie jedes Jahr treffen sich vom 2. bis 6.6. Tausende Studenten und »Alte Herren« in Coburg zum Pfingstkongress. Sie gehören Landsmannschaften und Turnerschaften aus ganz Deutschland unter dem Dachverband Coburger Convent (CC) an. Die ideologischen Hintergründe und die antidemokratische Tradition des CC werden beleuchtet. Sonnabend, 28.5., 19 Uhr. Ort: AK 40, Lauter 40, 98528 Suhl. Veranstalter: Antifaschistische Kultur und Politik in Südthüringen e. V.