Bundestag: AfD scheitert erneut mit Kandidaten

Michael Kappeler/dpa AfD-Fraktionschefin Alice Weidel am Donnerstag im Bundestag

Berlin. Die AfD ist im Bundestag erneut mit dem Versuch gescheitert, einen Vizepräsidenten-Posten zu bekommen. Ihr Kandidat Malte Kaufmann erhielt am Donnerstag bei der Wahl nur 92 Ja-Stimmen. Gegen ihn stimmten 556 Abgeordnete, 19 enthielten sich der Stimme. Seit ihrem Einzug in den Bundestag 2017 war die AfD als einzige Fraktion noch nie im Präsidium des Bundestags vertreten. Sämtliche Kandidaten verfehlten die erforderliche Mehrheit. Die Partei scheiterte auch mit dem Versuch, vor dem Bundesverfassungsgericht einen Vizepräsidenten-Posten zu erstreiten. Auch im Parlamentarischen Kontrollgremium, das für die Geheimdienste zuständig ist, bleibt der AfD weiter ein Sitz verwehrt. Auf ihren Bewerber Joachim Wundrak entfielen am Donnerstag nur 94 Ja-, aber 549 Nein-Stimmen und 23 Enthaltungen. (dpa/jW)