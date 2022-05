Sri Lanka: Tränengas gegen Demonstranten

Eranga Jayawardena/AP/dpa Verletzter Demonstrant nach dem Tränengaseinsatz in Colombo (19.5.2022)

Colombo. Die Polizei auf Sri Lanka hat Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt, um Demonstranten davon abzuhalten, zum Sitz des Präsidenten in der Hauptstadt Colombo zu gelangen. Rund 750 Meter vor dem Sicherheitstor der Residenz hätten sie die mehr als 1.000 Studierenden gestoppt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. In dem Inselstaat mit etwa 22 Millionen Einwohnern herrscht die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Es mangelt an Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten. Die Proteste dauern an. Die Demonstranten fordern den Rücktritt des Präsidenten Gotabaya Rajapaksa. Sein Bruder Mahinda Rajapaksa war nach Protesten kürzlich als Premier zurückgetreten. Der Präsident hatte am Donnerstag seinen ersten öffentlichen Auftritt seit Ende März, wie ein Sprecher mitteilte. (dpa/jW)