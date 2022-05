Biancos Büsten

Statt einer »gewöhnlichen« Marmorbüste hat das Bayerische Nationalmuseum plötzlich ein millionenschweres Kunstwerk in seinem Bestand: Ein Mitarbeiter konnte die Frauenskulptur dem berühmten Renaissancebildhauer Simone Bianco zuordnen. Von dem Ende des 15. Jahrhunderts geborenen Künstler seien nur ein Dutzend Werke bekannt. »Die Geschichte der Büste im Bayerischen Nationalmuseum ist die der Wiederentdeckung eines seltenen Meisterwerks der venezianischen Renaissance, eines Werkes, welches heute auf dem Kunstmarkt eine Sensation darstellen würde und durchaus einen Millionenbetrag erzielen könnte«, hieß es in einer Mitteilung des Museums. Schon 2010 waren zwei Büsten von Simone Bianco im Besitz des Kunsthistorischen Museums in Wien entdeckt worden. (dpa/jW)