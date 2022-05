»Wissing bedient vor allem Interessen der Autoindustrie«

Jan Woitas/dpa Protest beim Auftakt des Weltverkehrsforums in Leipzig (18.5.2022)

Von Mittwoch bis Freitag fand in Leipzig das Weltverkehrsforum statt. Minister aus den 63 Mitgliedstaaten des International Transport Forums, ITF, trafen sich mit Industrievertretern. Geht es dort um sinnvollen politischen Austausch?

Aus unserer Sicht ist das eine reine Lobbyveranstaltung, bei der die Vertreter der Verkehrs- und Transportindustrie Einfluss auf Politiker nehmen wollen. Sie haben dabei nur ein Interesse: mehr Wachstum für ihre Unternehmen. Das ist auch deshalb ein großes Problem, weil die klimaschädlichen CO2-Emissionen im Verkehrssektor dringend reduziert werden müssen.

Wissen Sie, welche Unternehmen da für welche Projekte warben?

Das ist schwer zu sagen, weil man sich seitens des Weltverkehrsforums sehr bedeckt hält. Die Schlagworte, mit denen man das Treffen schmückte, klangen teilweise nach sozialen oder ökologischen Anliegen. Nur weiß man, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing und andere vor allem die ­Interessen der Autoindustrie bedienen.

Warum ist Verkehrspolitik für das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC ein Thema?

Unser Ziel ist eine sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft. Mit dem kapitalistischen Wachstumsmodell können wir nicht weitermachen, wenn wir den Klimakollaps verhindern wollen. Der Verkehrssektor ist von Bedeutung, weil er für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich ist – in Deutschland, aber auch weltweit.

In einer Mitteilung zitieren Sie eine Schätzung des Weltverkehrsforums, laut der sich die CO2-Emissionen des globalen Güterverkehrs zwischen 2010 und 2050 beinahe vervierfachen werden. Wie wollen Sie diese Entwicklung aufhalten?

Es gibt unterschiedliche Sektoren, die wir in den Blick nehmen müssen. Der motorisierte Individualverkehr muss radikal reduziert werden. Um das zu kompensieren, braucht es einen besseren öffentlichen Personennahverkehr. Bis 2030 brauchen wir eine Verdopplung der Kapazitäten von Bus und Bahn.

Das Volumen des Güterverkehrs ist durch die Auslagerung der Produktion in Billiglohnländer und die Ausdifferenzierung von Lieferketten enorm angewachsen. Auch hier müssen wir dringend umsteuern, etwa indem wir die Produktion wieder stärker regionalisieren. Was dann noch an Güterverkehr übrig bleibt, muss auf die Schiene verlagert werden.

Sie kritisieren staatliche Subventionen für bestimmte Energieträger. Nun sind die Preise in diesem Bereich zuletzt stark gestiegen, ein Ende der Entwicklung ist nicht absehbar. Das trifft in erster Linie Menschen mit niedrigen Einkommen. Muss der Staat hier nicht gegensteuern?

Subventionen wie der Tankrabatt, für den sich Verkehrsminister Wissing stark gemacht hat, nutzen vor allem denjenigen, die große Autos fahren und deswegen viel Sprit verbrauchen. Klar ist: Wer Unterstützung vom Staat braucht, muss diese auch bekommen. Das sogenannte Entlastungspaket der Bundesregierung reicht hier bei weitem nicht. Das zeigt sich schon allein daran, dass Rentner offenbar vergessen wurden. Auch das Neun-Euro-­Ticket für den ÖPNV ist an sich eine gute Idee. Noch wichtiger wäre es allerdings, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs langfristig zu finanzieren.

Viel wurde zuletzt über die CO2-Bepreisung diskutiert. Ein Vorschlag, diese sozial zu gestalten, ist der der sogenannten Klimarückvergütung. Dabei würden diejenigen, die prozentual am meisten von ihrem verfügbaren Einkommen für Energie ausgeben, die größte Summe vom Staat zurückbekommen.

Das Verkehrsministerium war zuletzt zwölf Jahre lang in CSU-Hand. Nun leitet mit Volker Wissing ein FDP-Politiker das Ressort. Wird dadurch irgend etwas besser?

Verbesserungen werden wir nur dadurch erreichen, dass wir Druck erzeugen, damit eine sozial gerechte und klimaschonende Verkehrswende umgesetzt wird. Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien ist in der Hinsicht absolut enttäuschend.