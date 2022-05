Schnelle Brust

Adelaide. Australiens Schwimmolympiasieger Zac Stubblety-Cook hat bei den nationalen Meisterschaften den Weltrekord über 200 Meter Brust verbessert. Der 23jährige blieb am Donnerstag in Adelaide im Finale in 2:05,95 Minuten als erster Mensch unter der 2:06-Marke und war 17 Hundertstel schneller als der Russe Anton Tschupkow bei der WM 2019 in Gwangju/Südkorea. (sid/jW)