Der fehlende Strafantrag

Der Fananwalt ist ein Reisender im Dienste der Fanrechte. So verschlug es mich vor wenigen Tagen nach Hamburg ans Amtsgericht zwecks Verteidigung eines auswärtigen Fußballfans. Der hatte mit 50 Gleichgesinnten in tiefsten Pandemiezeiten vor eineinhalb Jahren die A-Jugend seines Vereins beim Auswärtsspiel unterstützen wollen. So geht Vereinsliebe: Nicht viele Fans besuchen Spiele ihrer Nachwuchsmannschaften, schon gar nicht, wenn sie weit weg stattfinden. Die Gastgeber sahen es ein bisschen anders, sie riefen Team Blau. Die Staatsmacht war der Meinung, Gästefans wären nicht zugelassen und baten sämtliche Gästefans zur Personalienkontrolle, um ihn sie danach mit einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch zu belegen. Es folgte ein Strafbefehl, gegen den ich Einspruch einlegte. Der Verhandlungstermin wurde anberaumt.

Dem Nichtjuristen sei gesagt, dass der Hausfriedensbruch ein absolutes Antragsdelikt ist. Es kann ohne einen Strafantrag nicht verfolgt werden. Just den suchte ich bei meiner Vorbereitung vergeblich. Wo die Staatsanwaltschaft als Anklagebehörde diese Verfahrensvoraussetzung hergenommen hatte, war nicht erkennbar. Zwar fand sich in der Akte der polizeiliche Vermerk, die Verantwortlichen würden einen Strafantrag stellen. Aber würden heißt eben nicht: bereits gestellt. Schon gar nicht von den verantwortlichen Personen. Auf diese Punkte wies ich Staatsanwaltschaft und Gericht eingangs der Verhandlung hin. Der vorsitzende Richter nahm meine Einwände mit Interesse zur Kenntnis, vernahm diesbezüglich die geladenen Zeugen. Doch auch nach der Beweisaufnahme war niemand im Saal schlauer. Wir befanden uns immer noch in derselben Situation wie zu Beginn meiner Erklärung. Inzwischen war auch der letzte im Saal von meinen Eingangsargumenten überzeugt.

Es kam, wie es kommen musste: Da es ein Verfahrenshindernis in Form des fehlenden Strafantrages gab, wurde das Verfahren qua Urteil eingestellt, die Landeskasse muss sämtliche Kosten tragen. Der Mandant war erleichtert. Und nicht nur er: Da das Gericht mein Verfahren im Vorfeld mit 15 weiteren verbunden hatte, kamen die anderen Fans ebenfalls in den Genuss des Urteilsspruchs.

Was sagt uns der Fall? Intensive Vorbereitung, genaues Aktenstudium, Beharrlichkeit im Gerichtssaal sind die halbe Miete für den Erfolg. Und was gibt es Schöneres für einen Strafverteidiger als einen glücklichen Mandanten? Zumal für den Fananwalt – wenn es sich um einen Fußballfan handelt.

»Sport frei!« vom Fananwalt.