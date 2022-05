Auf den Geschmack gekommen

Susana Vera/REUTERS 42 Jahre (Es geht voran): Die Frankfurter dürfen endlich einen Pott stemmen (Sevilla, 19.5.2022)

Eintracht Frankfurt ist einer dieser Fußballklubs, die Auswärtigen ziemlich egal sind. Wie Augsburg oder Mainz, aber Frankfurt war schon vorher da. Eine Bundesligameisterschaft haben sie etwa noch nie gewonnen, obwohl es die Bundesliga nun doch schon etwas länger gibt. Einmal gewann man die Gauliga Südwest-Mainhessen (1938), und 1959 wurde man tatsächlich Deutscher Meister.

Ein Jahr später war die »launische Diva« auch schon auf ihrem sportlichen Höhepunkt. Im Hampden Park von Glasgow traf der Debütant aus Hessen im Finale des fünften Europapokals der Landesmeister vor sagenhaften 135.000 Zuschauern auf das Starensemble von Real Madrid mit Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás und Francisco Gento. Das hatte nacheinander überlegen die ersten vier Editionen des Wettbewerbs eingetütet und im Halbfinale Erzfeind FC Barcelona mit 6:2 eliminiert. Die Eintracht ging sogar frühzeitig durch Richard Kreß in Führung, doch nach 70 Minuten stand es nach zwei Toren von Di Stéfano und vier von Puskás 6:1 für die Königlichen. Di Stéfano traf sogar noch mal, am Ende hieß es 7:3, weil Real ein paar Gänge zurückschaltete. Sir Bobby Charlton, 1966 Weltmeister mit England, bemerkte dazu: »Mein erster Gedanke war, dieses Spiel ist ein Schwindel, geschnitten, ein Film, weil diese Spieler Dinge taten, die nicht möglich sind.« Nun, der gute alte Bobby meinte freilich die Spanier.

Dass Eintracht Frankfurt immerhin fünfmal den DFB-Pokal gewann, halten Spötter für »nicht so wesentlich«. Denen kann man nichts recht machen. Als die Frankfurter 1998 ihre erste Meisterschaft in Bundesligazeiten feierten, lachten sich diese Heinis schlapp. Klar, es war die Zweitligameisterschaft. Kleinere Vereine lassen sich zuweilen zu bizarren Dingen wie unangemessenen Feierlichkeiten hinreißen, die sie später bereuen.

Einmal schien den Adlern dann aber doch die Sonne aus dem Allerwertesten. 1980 besiegten sie in zwei Finalspielen die Borussia Mönchengladbach von Jupp Heynckes und gewannen den UEFA-Pokal. Es war der seltsamste UEFA-Pokal aller Zeiten, denn in den Halbfinals standen im Jahr, als Deutschland in Rom durch zwei Hrubesch-Treffer Europameister wurde, nur noch deutsche Teams. Dort demütigten die Hessen den FC Bayern. Die Innenverteidigung mit dem Österreicher Bruno Pezzey und »Charly« Körbel war unüberwindbar, die Mittelfeldregionen dominierte der später während seiner Trainerzeit als »Schleifer« zu Recht in Verruf gekommene Werner Lorant, vorne wirbelten Bernd Hölzenbein und Cha Bum-kun, Jürgen Grabowski fehlte verletzt. Was für ein Team! »Büffelherde« hin, Pokalsieg gegen die Bayern her, so vieler Sympathien erfreute sich die Eintracht nie wieder.

Bis Mittwoch abend. 42 Jahre nach dem Triumph vom Waldstadion traf die Eintracht im Finale der Europa League im andalusischen Sevilla auf die Glasgow Rangers, die 1960 in den legendären Halbfinals des Landesmeisterpokals mit 6:1 und 6:3 (auswärts) deklassiert wurden. Das war dieses Mal nicht mehr so einfach. In Mainhattan hatte man wohl darauf gebaut, dass die Rangers mit hängenden Köpfen anreisen würden, weil sie die Meisterschaft an den Erzrivalen Celtic hatten abtreten müssen.

Frankfurt begann ordentlich, bot aber spätestens nach der Halbzeit vor allem Schonkost. Was sich rächte, als Joe Aribo für die energischen Schotten traf (57.). Am Ende konnte man sich beim Kolumbianer Rafael Santos Borré bedanken, der bereits im Camp Nou und gegen West Ham die entscheidenden Treffer erzielt hatte und mit dem Ausgleich (69.) nach Vorlage von Filip Kostic (wer sonst?) die Adler in die Verlängerung rettete. Die überstand man nur dank Torhüter Kevin Trapp, der gegen Ryan Kent rettete (118.). Einmal auf den Geschmack gekommen, hielt Trapp im Elfmeterschießen gleich noch gegen den eingewechselten Ex-Arsenal-Krösus Aaron Ramsey, individuell der wohl beste Kicker auf dem Platz. Den entscheidenden Strafstoß verwandelte natürlich Borré. Routine, mit River Plate Buenos Aires hatte er bereits 2018 die Copa Libertadores gewonnen. Fordert in Frankfurt noch irgendwer einen »richtigen Stürmer«?