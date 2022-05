Polizeiliche Übergriffe auf mediale Berichterstattung

IMAGO/aal.photo Straßenblockade in Fürstenried (16.5.2022)

Über einen aktuellen Fall von polizeilicher Repression gegen eine Journalistin berichtete am Donnerstag die Deutsche Journalistenunion (DJU) in Verdi:

Die Polizei Neubrandenburg hat am 18. Mai in Strausberg das Mobiltelefon, den Laptop und die SIM-Karten einer Redakteurin vom Neuen Deutschland beschlagnahmt sowie die Redakteurin rund 1,5 Stunden festgehalten. Die Journalistin Louisa Theresa Braun hatte vor Ort über einen Umweltprotest der Bewegung »Aufstand letzte Generation« berichtet. Die Aktivist/innen hatten eine Ölpipeline der PCK-Raffinerie Schwedt in Strausberg »abgedreht« und gegen die Energiepolitik protestiert.

»Wir verurteilen die Beschlagnahme der Redaktionstechnik durch die Polizei auf das schärfste«, erklärt Jörg Reichel, Landesgeschäftsführer der DJU in Verdi Berlin-Brandenburg. »Die Daten und Technik einer Redaktion unterliegen dem vom Grundgesetz geschützten Redaktionsgeheimnis und sind sofort herauszugeben. Die Beschlagnahme ist ein weiterer skandalöser Höhepunkt polizeilicher Übergriffe auf die Berichterstattung über den Umweltprotest von ›Aufstand letzte Generation‹ seit Dezember 2021«, so Reichel weiter. (…) Zuletzt wurde der Journalist Danni Pilger in Frankfurt am Main von der Polizei für 2,5 Tage in Unterbindungsgewahrsam genommen.

Die IPPNW (Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkriegs/Ärzt*innen in sozialer Verantwortung) protestierte am Donnerstag gegen eine mögliche Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes in Mali:

Die deutsche Sektion der IPPNW appelliert an die Mitglieder des deutschen Bundestages, einer Verlängerung der Auslandseinsätze der Bundeswehr im Rahmen der »Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali« (Minusma) und Europäischen Trainingsmission (EUTM) nicht zuzustimmen. Diese Bundeswehr-Mandate werden seit neun Jahren immer wieder verlängert und haben dem Land und der Region keinen Frieden gebracht. Wie beim Afghanistan-Einsatz ist ein klares Ziel und eine umfassende Evaluation nicht zu erkennen. Gerade der Blick auf Afghanistan und die dortige humanitäre und menschenrechtliche Lage zeigt, dass in zivile, nachhaltige Maßnahmen investiert werden muss statt in militärische. (…)

Auch mit dem aktuell beantragten komplizierten Zuschnitt bleiben die Mandate eine unübersichtliche militärische Intervention in die komplexe Situation in der Sahelregion. Es sollen in beide Einsätze zusammen bis zu 1.700 Soldat*innen geschickt werden und die finanziellen Mittel noch einmal um etwa 70 Millionen Euro erhöht werden. Allein diese Erhöhung könnten die laut UNICEF akut benötigten 25 Millionen US-Dollar abdecken, die durch die gestiegenen Kosten für Spezialnahrung für akut mangelernährte Kinder entstanden sind.

Die erheblichen Gesamtmittel von ca. 550 Millionen Euro für die UN-Mission Minusma und die Europäische Ausbildungsmission EUTM zusammen sollten in eine Weiterentwicklung von partizipativer Entwicklungszusammenarbeit, faire Lieferketten und die Beteiligung der Bevölkerung an den Gewinnen aus dem Abbau von Rohstoffen gesteckt werden. (…) Es ist zu befürchten, dass künftige Bundeswehr-Mandate (nach der zweijährigen Ausbildungsphase deutscher Soldat*innen) regelmäßig den Einsatz von bewaffneten Drohnen beinhalten könnten.