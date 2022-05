Fieber in Pjöngjang

Jon Chol Jin/AP/dpa Desinfektionsmaßnahmen in einer Strickwarenfabrik in Pjöngjang am Mittwoch

Am Donnerstag vergangene Woche machte die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) öffentlich, dass zum ersten Mal jemand im Land positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Am 8. Mai seien mehrere Bewohner der Hauptstadt Pjöngjang mit Fieber untersucht und dabei die BA.2-Variante von Omikron identifiziert worden. Bis Mittwoch wurden 167 weitere Fälle bestätigt. Bereits seit Ende April hätten sich »Fieberfälle« gehäuft, wie sie einfachheitshalber im Norden genannt werden. Flächendeckende Tests sind nicht möglich, wurden wegen der hohen Ansteckungsrate von Omikron aber auch in anderen Ländern wie Südkorea aufgegeben. Nordkorea setzt wie China auf strikte, häusliche Isolierung.

Entsprechend aufgeregt berichten seitdem deutsche Medien darüber, und täglich wird in alarmistischem Ton auf die fehlenden Impfungen verwiesen, die generell schlechte Gesundheitsversorgung und die Unterernährung von Teilen der Bevölkerung. Gerne wird die nordkoreanische Coronapolitik auch sarkastisch oder zynisch kommentiert. Über eine Million mit Fieber, und das »Regime« empfehle laut »Tagesschau« »wischen und wedeln« (übersetzt: häufiges Desinfizieren), das ZDF tut die medizinischen Ratschläge als »hilflos« ab. Dass trotz der hohen Fallzahlen kaum Tote vermeldet werden, wird genauso misstrauisch betrachtet wie die Aussage, vorher habe es keine Covid-19-Fälle gegeben. Auch ärgert man sich darüber, dass Nordkorea nur von »Fieberfällen« spricht, statt offizielle Coronazahlen zu liefern. Allerdings bedürfte dies Schnelltests, die zum Teil auch noch über eine sehr geringe Treffsicherheit verfügen. Aber während die Medien bei den verschiedenen Wellen in Deutschland mit Spannung auf die Entwicklung der täglichen Zahlen schauten, scheint das bei Nordkorea nicht nötig. Vielleicht dient ihnen als Ausrede, dass Staatschef Kim Jong Un selbst von der »größten Unruhe seit der Gründung der Republik« gesprochen hatte. Das sagte er allerdings nur, um im nächsten Halbsatz zu erklären, selbst diese Krise könne gemeistert werden.

Von guten Nachrichten hätte man bereits seit Sonntag berichten können. Denn der am 10. Mai verordnete Lockdown für alle Städte und Kreise zeigte schnell Wirkung. Bei Bekanntgabe des ersten Coronafalls am 12. Mai hatte es nur 18.000 neue Verdachtsfälle am Tag gegeben, am nächsten Tag schon zehnmal so viele. Am 14. Mai hingegen flachte die Welle stark ab, und mit knapp 300.000 neuen Fällen kam es nicht mal zu einer Verdopplung. Die Zahlen stiegen noch einen Tag weiter auf fast 400.000, dann sanken sie aber relativ rapide. Erst auf 270.000, dann am Mittwoch auf 230.000 pro Tag. In deutschen Medien war hiervon nichts zu hören, es wurde lieber heruntergebetet, wie viele Menschen laut der offiziellen Statistik schon Fieber hatten. Denn diese Zahl ist unweigerlich gestiegen.

Auch die südkoreanischen Journalisten standen dieser Art der Berichterstattung in nichts nach. Sogar die eigentlich linke Zeitung Hankyoreh kam erst am Mittwoch zu der Einsicht, dass die Zahlen rückläufig sind. Allerdings mit dem hämischen Kommentar, dass die offiziellen Zahlen von der »Mehrzahl« der Experten angezweifelt wird.

Ein Blick auf die regionalen Statistiken, die für die Zeit seit dem 14. Mai veröffentlicht werden, unterstreicht jedoch den erheblichen Rückgang. Im Hotspot Pjöngjang sank die Zahl am Montag auf ein Drittel der Fälle vom Vortag. Nur in drei Grenzprovinzen wurde ein Anstieg verzeichnet, in zwei davon war dieser jedoch stark. In Chagang im Norden wurden doppelt so viele Fälle gemeldet, während Nordhwanghae im Süden fast dreimal so viele zählte. In Nordhamgyong kamen hingegen nur 1.000 neue dazu. Ohne diese neuen Ausbrüche sähen die landesweiten Zahlen noch besser aus.

Die Lage ist also noch nicht unter Kontrolle, Anlass für Optimismus gibt es aber durchaus. Wie sich die Situation der Menschen in Quarantäne entwickeln wird und wie Nordkorea wirtschaftlich durch die nächsten Wochen kommt, weiß allerdings niemand.