Fünf Jahre Deckel drauf

Matthias Bein/dpa Für »bessere Arbeitsbedingungen« auf den Straßen (Halberstadt, 13.5.2022)

Ein Knoten zieht sich meist enger, bevor er platzt. Am Mittwoch abend wurde nach zähen Tarifverhandlungen für rund 330.000 Beschäftigte im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst eine Einigung erzielt. Für eine Laufzeit von fünf Jahren wurden monatliche Zulagen verabredet: 130 Euro für untere Entgeltgruppen, 180 Euro für höhere. Den Beschäftigten sollen ab diesem Jahr zwei »Entlastungstage« zustehen, zwei weitere optional gegen Lohnverzicht. Und ab Oktober sollen die Stufenlaufzeiten der allgemeinen Entgelttabelle dem öffentlichen Dienst angepasst, also schnellere Höhergruppierung möglich werden.

Spürbarer Frieden

Gemessen an den Forderungen der 50.000 Beschäftigten, die allein in der vergangenen Woche bundesweit auf der Straße waren – viele ausdrücklich zu einer Ausweitung der Streiks bereit –, ist das ein ziemlich dürftiges Ergebnis. Gegen »erhebliche Widerstände der kommunalen Arbeitgeber« sei »der Einstieg in Entlastung und die weitere Aufwertung« gelungen, erklärte Verdi-Chef Frank Werneke am Mittwoch abend in Berlin. Die Präsidentin und Verhandlungsführerin der »Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände« (VKA), Karin Welge, äußerte sich ganz ähnlich. Die »Attraktivität« des Sozial- und Erziehungsdienstes werde »spürbar erhöht und dieser noch einmal enorm aufgewertet«.

Die verabredeten Sonderzulagen bleiben allerdings hinter der aktuellen Inflationsentwicklung von 7,4 Prozent. Auf die Entgelttabelle gerechnet, entsprechen sie, je nach Berufsgruppe, Lohnerhöhungen zwischen vier und 5,5 Prozent.

Die von den Beschäftigten immer wieder herausgehobene Forderung nach Entlastung im Arbeitsalltag hat sich im Abschluss kaum niedergeschlagen. Unterbesetzung und Dauerüberforderung dürften durch zwei freie Tage im Jahr kaum aus der Welt geschafft sein. Ähnlich ist es mit der fehlenden Zeit für Vor- und Nachbereitungen. Die unbezahlte Mehrarbeit gehe zu Lasten der Beschäftigung mit den Menschen, denen man doch gerecht werden wolle, hatte es während der Warnstreiks immer wieder geheißen. Auch Verdi hatte ausdauernd wiederholt, dass die ständige Überlastung im Sozial- und Erziehungsdienst zu hohen Krankenständen führe, die wiederum die Belastung für die verbliebenen Kollegen erhöhten. Mit zukaufbarer Freizeit kann dieser Teufelskreis wohl kaum durchbrochen werden. Und auch von der geforderten Aufwertung der Ausbildung, dringend nötig, um die vielen offenen Stellen zu besetzen, war am Mittwoch abend nichts zu hören. Aber es gibt nun für fünf Jahre keinen offen ausgetragenen Arbeitskampf.

»Zumindest Absicht«

Ist da nicht das Wesentliche unter den Tisch gefallen? Nein, erklärte Verdi-Pressesprecher Jan Jurczyk am Donnerstag auf Anfrage von junge Welt. Man habe keine Forderungen fallen gelassen, sondern die »Oberziele – Entlastung und Aufwertung« »in einem ersten wichtigen Schritt erreicht«. Mit der Einigung habe die Gewerkschaft einen »aus unserer Sicht sehr tragfähigen Kompromiss geschlossen«. Die »Rückmeldungen der Fachkolleg*innen« seien »sowohl in der Verhandlungs- als auch der Bundestarifkommission« »sehr positiv ausgefallen«. Es sei »zumindest unsere Absicht«, »das Berufsfeld Sozial- und Erziehungsdienste attraktiver zu machen, so dass damit tendenziell auch dem Fachkräftemangel entgegen gewirkt werden kann«, so Jurczyk. Inwieweit die beschlossenen »Entlastungen« auch wirksam seien, könne »erst der Praxisalltag zeigen«. Fünf Jahre geben dafür genügend Raum.