Schmutzige Wäsche

Heiko Becker/REUTERS

Aktivistinnen und Aktivisten vom »Koalakollektiv« protestierten am Donnerstag vormittag zeitgleich zur Jahreshauptversammlung der Deutschen Bank vor deren Kathedrale in Frankfurt am Main. Mit einer Pyramide aus Waschmaschinen und Wäschekörben forderten die Protestierenden die Banker auf, nicht nur Imagepropaganda und »Greenwashing« zu betreiben, sondern tatsächlich aus der Finanzierung von Kohle-, Öl- und Gasprojekten auszusteigen. Aktivistensprecherin Rika von Gierke zufolge ist die Deutsche Bank einer der größten Geldgeber fossiler Industrien. (jW)