Impfpflicht für Pflegepersonal rechtens

Die Impfpflicht gegen das Coronavirus für Pflegekräfte und medizinisches Personal ist verfassungsgemäß. Mit der am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung wies das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde zahlreicher Betroffener zurück. »Der sehr geringen Wahrscheinlichkeit von gravierenden Folgen einer Impfung steht die deutlich höhere Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung von Leib und Leben vulnerabler Menschen gegenüber«, begründeten die Karlsruher Richter ihre Entscheidung. Auch die weitere Entwicklung der Coronapandemie mit der Omikron-Variante – bei der die Krankheitsverläufe häufig milder sind – begründe keine abweichende Beurteilung.

Einer ZDF-Umfrage zufolge sorgt die Impfpflicht bislang nicht für die angenommene Kündigungswelle in Pflegeeinrichtungen, fast überall seien die Impfquoten hoch. »Es ist zu Personalausfällen gekommen, aber nicht im befürchteten Ausmaß«, sagte die Leiterin der Geschäftsstelle des Deutschen Pflegerats, Ute Haas, dem ZDF. In Schleswig-Holstein waren mehr als 97 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen immunisiert, nur knapp drei Prozent nicht. In Niedersachsen lag die Quote der Ungeimpften bei 4,6 Prozent, in Bayern bei etwa 4,6 Prozent und in Brandenburg bei etwa 6,1 Prozent. Nur in Sachsen war die Quote laut dem Bericht deutlich höher. Dort waren 100.000 von insgesamt 300.000 Beschäftigten in dem Bereich ungeimpft, also etwa ein Drittel.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht war im Dezember 2021 beschlossen worden. Seit Mitte März 2022 müssen Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen oder Arztpraxen einen vollen Coronaimpfschutz oder eine Genesung nachweisen. Wer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann, für den gibt es Ausnahmen. Allerdings hakt es bei der Umsetzung der Impfpflicht, Behörden und Einrichtungen klagen über den großen bürokratischen Aufwand. Auch wurden nach dem Scheitern einer allgemeinen Coronaimpfpflicht im April die Rufe lauter, die einrichtungsbezogene Impfpflicht wieder abzuschaffen. (Reuters/AFP/jW)