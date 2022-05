Old friendships, Kriege, Indices

Wolfgang Rattay/REUTERS »Gewaltige Nach-Einlagen« – Josef »Joe« Joffe im Jahr 2008

Damit beide Seiten ihr Gesicht wahren, bleibt der renommierte Publizist bis kommenden März bei Deutschlands dickster Wochenzeitung unter Vertrag. »Die Verleger und Josef Joffe haben einvernehmlich entschieden, dass sein Mandat als Herausgeber bis zum Vertragsende ruht«, teilte Die Zeit am Montag mit. Die Verleger, das sind Stefan und Dieter aus der Adelssippe von Holtzbrinck, milliardenschwere Söhne eines Naziverlegers. Zu ihrem Medienimperium gehören auch Tagesspiegel, Handelsblatt und Wirtschaftswoche.

Mit Joffe waren die Holtzbrincks dicke, seit er im Jahr 2000 zur Zeit zurückgekehrt war, nach langen Jahren als Leiter des Außenpolitikressorts der Süddeutschen. Er wurde sofort zum Herausgeber gemacht und trommelte bald als zwischenzeitlicher Chefredakteur für den Irak-Krieg der USA. Wenn es nach Joffe gegangen wäre, hätte die NATO bald danach Russland überfallen.

Zum Verhängnis wurde dem gut vernetzten Transatlantiker nun ein Brief, den er am 5. Januar 2017 an seinen Freund Max Warburg geschickt hatte. Der Miteigentümer der Hamburger Warburg-Bank hatte Joffe »die Schuld« an einem Zeit-Artikel über groß angelegten Steuerbetrug des Geldhauses gegeben. »Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Ich habe Dich gewarnt, was in der Pipeline steckte, und meiner Intervention war es zu verdanken, dass das Stück geschoben wurde«, schrieb Joffe. »Ich habe Dich auch angefleht, eine exzellente PR-Agentur einzuschalten. Denn die Causa ist nicht juristisch, betrifft sie doch Dinge, die seinerzeit legal waren.« Gemeint war das Einstreichen von Erstattungen für nicht gezahlte Kapitalertragssteuern in Milliardenhöhe. Das ist mittlerweile auch rückwirkend als kriminell eingestuft worden.

Wie Joffe, wenn er könnte, wie er wollte, mit Bankangestellten verführe, die bei der Aufklärung halfen, lässt der Brief ahnen: »Was mich schockiert hat, waren die Verräter im eigenen Hause Warburg, die Ermittler zuvorkommend auf Spuren geschickt haben, die diese nicht kannten, ihnen Unterlagen zeigten, die sie nicht gesucht haben.«

Von diesem Hochverrat kommt Joffe nachgerade zwanghaft auf die eigene Vermögensbildung. »Dein Herr Goltermann hat mir Beteiligungen verkauft, ohne mich über die Risiken zu informieren. Heute kommen gewaltige Nach-Einlagen auf mich zu«, klagt er. »Im Brexit-Quartal hat Eure Vermögensverwaltung ein Minus von vier Prozent in meinem Depot gemacht, derweil überall die Indices stiegen.«

Die Schuld, den Zeit-Artikel nicht verhindert zu haben, sei damit ja wohl abbezahlt, so die Botschaft unter Bürgerfreunden. »There is no time to fuck around with old friendships«, schließt Josef »Joe« Joffe den Brief in froher Hoffnung auf Insidergeschäfte, die da noch so kommen mögen.

Als das Schreiben in der vergangenen Woche öffentlich wurde, erklärte er zunächst, er habe mit seiner »Intervention« bei der Zeit damals nur dem Bankhaus Gelegenheit zu einer Stellungnahme verschaffen wollen. Die Bank war da allerdings längst völlig im Bilde, versicherte der an der Offenlegung des Briefes beteiligte ARD-Reporter Oliver Schröm. Bereits am 8. November 2016 hätten Vertreter der Bank in Begleitung von Anwälten »von einem Gespräch in der Redaktion abhängig« machen wollen, »ob Warburg mal wieder eine Anzeige in der Zeit schalten« würde usw. – es war der Umgang mit dem Fall, der Joffe unhaltbar werden ließ.

Selbstherrlichkeit hatte ihn 2014 eine Klage gegen die ZDF-Satiresendung »Die Anstalt« anstrengen lassen. Die Zeit könne als eine Art »Lokalausgabe der NATO-Pressestelle« nur einmal pro Woche erscheinen, weil Joffe den Rest der Zeit mit US-Lobbyorganisationen zu tun habe, hatte es in der Sendung geheißen. Kurz war ein Schaubild zu sehen, das ihn mit acht Organisationen in Verbindung brachte, von der Münchner Sicherheitskonferenz über die Atlantik-Brücke bis zum Aspen-Institut. Es seien nicht acht Organisationen, sondern sieben, hieß es in Joffes Klage, die Anfang 2017 zurückgewiesen wurde, auch, weil das Gericht beim Nachzählen sogar auf mehr als acht gekommen war. Die Peinlichkeit hatte Joffe unbeschadet überstanden, er wird auch jetzt noch weiter Strippen ziehen.