Die Reise mit Lulu

MGM/ZUMA Press/imago images Finger weg von den Ohren: Kriegsversehrte auf Selbstfindungstrip

»Der Hund ist die Tugend, die sich nicht zum Menschen machen konnte«, wusste Victor Hugo. Bei Channing Tatum klingt das so: »Du bist sicher nicht das Mädchen, mit dem ich in der Badewanne landen wollte, aber ich denke, man muss nehmen, was man kriegt.«

Die Auserwählte ist die belgische Schaferhündin Lulu. Mit ihr gibt Tatum in seinem Regiedebüt »Dog – Das Glück hat vier Pfoten«, das er zusammen mit Reid Carolin gedreht hat, ein wie in ­Buddy-Movies so üblich zunächst äußerst gegensätzliches, im letzten Drittel dann aber harmonisches Paar ab. Das Besondere an der zum Teil autobiographischen Geschichte: Mann und Hündin sind hier beide traumatisierte Kriegsveteranen, die sich nach einem mehr als schwierigen Start zusammenraufen müssen.

2022 könnte ohnehin das Kinojahr des Channing Tatum werden. Nach der wirklich witzigen Abenteuerkomödie »The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt«, legt der vom Magazin People im Jahre 2012 zum »Sexiest Man Alive« gewählte Schauspieler nun ein anrührend lustiges Freundschaftsepos vor: Jackson Briggs ist ein ehemaliger Ranger der US-Armee, der an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Er arbeitet in einem Feinkostgeschäft und versucht, sich für einen Einsatz in Pakistan zu bewerben, obwohl er als dienstunfähig gilt. Als Briggs vom plötzlichen Tod seines Kameraden Riley Rodriguez (Eric Urbiztondo) erfährt, wird er nach Fort Lewis gerufen, um Rileys Militärarbeitshund zur fälligen Beerdigung in Nogales, Arizona zu eskortieren.

Danach hat Briggs Lulu zu einer Basis zu bringen, wo sie eingeschläfert werden soll. Nachdem sie bei einem Einsatz schwer verletzt wurde, ist die mit einem Purple Heart ausgezeichnete Hündin (Rasse: Belgischer Malinois) nämlich kaum mehr zu bändigen. Als Briggs versucht, Lulu aufzunehmen, stürzt sie sich auf ihn, weil er ihre empfindlichen Ohren berührt hat. Nur langsam findet er Zugang zu dem verängstigten Tier. Bleibt die Frage, ob die beiden es rechtzeitig zur Trauerfeier schaffen, und wie es dann weitergeht.

»Dog – Das Glück hat vier Pfoten« ist eine Mischung aus Jack Londons 1906 erschienenem Roman »Wolfsblut« und Filmen wie »Mein Partner mit der kalten Schnauze« (1989) oder »Hachiko – Eine wunderbare Freundschaft« (2009). Die bösartige Science-Fiction-Satire »A Boy and His Dog« (L. Q. Jones, 1975) nach der gleichnamigen Erzählung von Harlan Ellison sollte ebenfalls nicht vergessen werden.

Channing Tatum verarbeitet in dem Roadmovie aber auch Persönliches, es ist inspiriert von der besonderen Freundschaft zwischen ihm und der Pitbulldame Lulu, die 2018 an einer Krebserkrankung starb. Kurz zuvor ging er mit seiner geliebten Hündin noch auf eine intensive Reise. Statt wie John Steinbeck ein Buch darüber zu schreiben (»Die Reise mit Charley: Auf der Suche nach Amerika«, 1962), ließ er seine Fans auf Instagram daran teilhaben.

Was Tatum aber offenbar schon lange verinnerlicht hat, muss der von ihm gespielte Protagonist erst noch mühsam lernen: »Dogs are persons, too!« wird der Soldat von einem militanten Tierfreund belehrt, der bereits im Begriff ist, Lulu mittels Steinwurf aus dem überhitzten Auto zu befreien. Ansonsten birgt die gemeinsame Reise nicht wenig Hindernisse und humorvolle Szenen. Kaum stürmt die von Briggs als Blindenhund getarnte Lulu durch ein Luxushotel, schreit er, um sie wieder einzufangen – frei nach Johannes 9:25 – ekstatisch auf »Oh, mein Gott, ich kann sehen!«