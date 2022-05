Z wie »Zelensky«

Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa Charlie Zelensky, bekannt auch unter seinem bürgerlichen Namen als Wolodimir Selenskij (17.5.2022)

In Cannes wurde am Dienstag die 75. Ausgabe der Filmfestspiele in Cannes eröffnet. Die große Gala hatte einen Überraschungsgast, den Schauspieler, TV-Komiker, Präsidentendarsteller und Helden unserer Zeit: Charlie Zelensky, bekannt auch unter seinem bürgerlichen Namen als Wolodimir Selenskij, oberster ukrainischer Staatsmann von unbeugsamer Gestalt.

Eine Leinwand wurde heruntergerollt für eine Videoliveübertragung direkt aus Kiew. Das Publikum erhob sich zur Standing ovation. Zelensky – wie stets im dezenten olivgrünen Polo mit Ukraineflaggenapplikation – nickte wohlwollend in Richtung Kamera zu seinem imaginären Auditorium und hob an zu einem fast zehnminütigen, so die einmündige Wortwahl, Appell an die Weltöffentlichkeit und – wo sonst als an dieser ehrwürdig 75 Jahre alt gewordenen Stelle? – »das Kino« an und für sich. »Jeden Tag sterben Hunderte von Menschen«, sagte er. »Sie werden nach dem Schlussapplaus nicht wieder aufstehen (…) Wird das Kino schweigen oder darüber reden? Wenn es einen Diktator gibt, wenn es einen Freiheitskrieg gibt, hängt alles wieder von unserem Zusammenhalt ab. (…) Wir brauchen einen neuen Chaplin, der beweist, dass das Kino heutzutage nicht schweigt.«

Wer oder was soll das angebliche Schweigen brechen, von dem unentwegt die Rede ist? Es ist Charlie Zelensky selbst, fraglos ein »Professional«. In seiner Chaplin-Monographie »Vie de Charlot« (1952) meinte der Filmhistoriker Georges Sadoul »Es ist sehr wahr, dass die Diktatoren auch komisch sind.« Sein Beispiel war eine alte Filmwochenschau: »Während der letzten Monate der deutschen Besetzung von Paris sah man in den französischen Kinos Hitler, wie er Mussolini empfing, der soeben aus seinem Hotelgefängnis entsprungen war und aussah wie ein gutbürgerlicher Geschäftsmann. Hitler drückte ihm unfreundlich die Hand und wandte sich mit sichtlichem Widerwillen zum französischen Publikum, das bei diesem Anblick aus vollem Herzen lachte.« Auch die Nachrichten sind inszeniert, es ist kaum mehr eine Neuigkeit. Geht dabei etwas daneben, wird es schnell lustig.

Chaplin kannte das Problem der Darstellung nur zu genau: Wie ist eine Karikatur zu karikieren? Sein Film »The Great Dictator« (1940) wäre nicht möglich gewesen, hätte Hitler nicht bereits den Schnurrbart von der Kunstfigur »Charlie« übernommen, schrieb der Filmhistoriker André Bazin. In Chaplins Film ging es sehr beredt wieder und wieder um Inszenierungen. Vom Truppenaufmarsch bis zum Politikerwerbefoto mit Baby auf dem Arm. Die Inszenierungen sind so beredt, dass das Mikrophon vor dem Hassgeschnatter – dem »gibberish« (James Agee) – des Großen Diktators zurückweicht.

Zelenskys Appell an das Kino, nicht zu schweigen, folgte konsequenterweise ein Eröffnungsfilm: »Z (comme Z)« sollte er ursprünglich heißen. Ein Zombiefilm von Regisseur Michel Hazanavicius, nebenbei Remake eines japanischen Films von 2017 mit dem Titel »One Cut of the Dead«. Nun ist das »Z« in der westlichen Kultur mittlerweile weitgehend tabu. Der Film wurde praktischerweise in »Coupez!« (franz. »Schneiden/Kupieren Sie«) umbenannt.

Nur ein »Z« bleibt unkupiert: »Z wie Zelensky«. Es hätte auch noch »World War Z – An Oral History of the Zombie War« (2006) geben können. Oder auch André Franquins »Spirou und Fantasio – Z wie Zyklotrop« (wenn schon von Diktatoren die Rede sein soll). Oder auch Z wie ein Zizek, der meinte, dass das Kino »uns nicht gibt, was wir begehren, sondern uns beibringt, wie wir überhaupt begehren sollen.«

Die Eröffnungsgala in Cannes hatten Charlie Zelenski und die Zombies im Griff. Über Selenskij gab es im Fernsehen tatsächlich auch schon anderes zu hören. Da war ein gewisser Col. Douglas Macgregor, ein Ultraneorealist der libertären US-amerikanischen Rechten. Der sagte dort: »Selenskij ist eine Marionette (…) ich sehe auch nichts Heroisches an dem Mann. Ich denke, das Heroischste, das er unternehmen könnte, wäre es, sich mit der Realität abzufinden.« Das war Anfang März auf Fox News. In Cannes ist man noch nicht soweit.