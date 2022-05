Und was ist jetzt?

imago/Rolf Zöllner Matthias Borgmann, ehemaliges Mitglied der Revolutionären Zellen auf den Stufen vor dem Gericht Moabit im Mai 2003

Wer es mit mächtigen Gegnern zu tun hat, träumt oft von einer Tarnkappe, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. »Die Unsichtbaren« nennen sich die Herausgeber des Bandes »Herzschläge« aus gutem Grund, weil Linke in diesem Land schon öfter für die Veröffentlichung von Büchern die »eiserne Hand des Staates« zu spüren bekommen haben.

Etwa für Inhalte wie in dieser Neuerscheinung, einer »Mischung aus Interview, Gespräch und politischem Austausch«, die eine »ehemalige militante Gruppe wieder sichtbar machen« soll, um ihre Theorie und Praxis »für heutige und zukünftige Generationen von Revolutionär*innen neu diskutierbar« zu machen. Die »Ehemaligen« sind hier drei Mitglieder der Revolutionären Zellen (RZ) namens Fritz, Paul und Willi, die von den »Unsichtbaren« Andy und Benni befragt werden.

Die RZ inklusive ihrer von Frauen gebildeten Zellen der Roten Zora waren ein Netzwerk klandestiner Gruppen, aufgebaut von in der Legalität lebenden Linken »von Anfang der 1970er bis zum Beginn der 1990er Jahre«. Mit ihren militanten Aktionen unterstützten sie sozialpolitische Kämpfe in der BRD, beispielsweise die Jugendzentrums- und Hausbesetzerbewegung, den Widerstand gegen Vergewaltiger, Sextourismus, Atomkraftwerke, die Startbahn West in Frankfurt am Main und gegen Fahrpreiserhöhungen. Sie praktizierten zudem einen solidarischen Internationalismus und ergriffen Partei für Geflüchtete sowie für die Kämpfe in anderen Ländern wie nach dem Militärputsch in Chile 1973 oder beim britischen Bergarbeiterstreik 1984. Der Anhang des Bandes gibt einen guten Einblick in den Revolutionären Zorn, die Zeitung der RZ, und die zwei Jahrzehnte währende Praxis ihrer autonom agierenden Zellen. Motto: »Schafft ein, zwei, drei, viele RZ!«

Die »drei Menschen, die wir interviewt haben, kommen aus unterschiedlichen Gruppen der RZ«, erklärt das Vorwort. Sie könnten »weder alle Fraktionen und Strömungen noch alle Positionen innerhalb der historischen Organisation« wiedergeben und »beanspruchen auch nicht, für die Gesamtheit der Zellen zu sprechen«. Am Ende ihres Vorworts wenden sich die »Unsichtbaren« ans linke Lesepublikum und erklären, sie würden sich »sehr freuen, wenn das Buch Auseinandersetzungen stärken und Eingang in eure Diskussionen finden würde«.

Doch ist dieser Band wirklich dazu geeignet? Er ist die Dokumentation eines Gesprächs zwischen fünf Männern. Die Praxis und die Positionen der Frauen der Roten Zora werden zwar einbezogen und es wird erklärt, dass »innerhalb eines Teils der RZ« die »Frage des Patriarchats als ein Prozess diskutiert« wurde, »der eine Feminisierung des Zusammenhangs und der Politik« gewollt habe. Die Feministinnen der Roten Zora waren jedoch an der im Buch niedergelegten Debatte nicht beteiligt. Willi empfiehlt Interessierten, sich den Film »Frauen bildet Banden« der Roten Zora anzusehen, »den es inzwischen gibt«.

Zudem ist es natürlich ein Buch von West-Linken. Ost-Linken und Jüngeren dürften viele der Ausführungen fremd sein, da sie das Denken autonomistischer Protagonisten der undogmatischen Spontilinken der BRD nur vom Hörensagen kennen. Die RZ als »Projekt« und der im Buch dokumentierte Rückblick darauf sind Produkte westdeutscher Linker, die ideologisch aus den voluntaristischen Aufbruchbewegungen der 1960er bis 1980er Jahre stammen – also einer abgeschlossenen, aber leider auch von ihnen selbst längst nicht aufgearbeiteten Phase der BRD-Nachkriegszeit. Das zeigt sich deutlich, wenn die Ehemaligen der RZ nicht recht wissen, welche Lehren aus ihrer Praxis für die gegenwärtige Weltlage zu ziehen sind. Ratlos werden am Ende »diese Fragen« offengelassen.

Man bekommt also vor allem Erfahrungen vermittelt. Keine unwichtigen: Die Militanten der RZ probierten ab den 1970ern eine neue Strategie aus. Sie waren die ewigen Debatten über die Anwendung revolutionärer Gewalt leid, ihre klassenkämpferische Militanz war der Versuch, eine Gegenmacht zu bilden. Im Gegensatz zur Rote Armee Fraktion (RAF), die vor den RZ entstand, wollten die RZ nicht völlig in die Illegalität abtauchen, sondern direkt an den Diskussionen und Kämpfen der Basisbewegungen teilnehmen und ihre militanten Aktionen gezielt dort einsetzen, wo sie auch vermittelbar waren.

Aber fast 30 Jahre nach der Auflösung des klandestinen RZ-Netzwerks sind die in diesem Buch veröffentlichten Lehren aus ihrer Praxis »keine kritische Aufarbeitung der eigenen Geschichte« (Klappentext) und werden kaum dem postulierten Anspruch gerecht, politische »Auseinandersetzungen (zu) stärken«. Die zentrale Frage lag schon lange vor dem Krieg in der Ukraine auf der Hand: Wie muss eine antiimperialistische Strategie des revolutionären Kampfes heute aussehen? Dass der Feind im eigenen Land steht, hatten auch die RZ erkannt. Doch »Was tun« angesichts der Tatsache, dass derzeit sogar alternative, autonome und linke Kreise einen verhängnisvollen Burgfrieden mit den imperialistischen Eliten schließen?