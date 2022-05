»Diese Ordnung ist nicht in Stein gemeißelt«

Angelika Warmuth/dpa

In Bonn treffen sich seit Mittwoch und noch bis Freitag die Finanzminister der G7-Staaten. Bereits seit Montag haben Sie zu einer Aktionswoche unter dem Motto »G7 in den Rhein fallen lassen« aufgerufen. Was stört Sie an diesem Zusammenschluss?

Die G7 sind ein Bündnis zur Durchsetzung der Interessen westlicher Staaten. Das Ziel ist es, die ökonomische Vorherrschaft gegenüber dem Rest der Welt zu sichern und auszubauen. Angeblich geht es ihnen dabei um Demokratie und Wohlstand für alle, aber ihr Handeln nützt lediglich den Unternehmen im eigenen Land. Sie sprechen von »Entwicklungshilfe«, halten aber Länder im globalen Süden in Abhängigkeit; sie beschwören den »Schutz der Biodiversität«, sind aber für exzessiven Ressourcenabbau verantwortlich.

Wer wirklich für Demokratie kämpft, verschanzt sich nicht in den bayerischen Bergen – so wie es die G7-Staatschefs im Sommer machen werden. Wahre Demokratie kommt von den Bewegungen von unten. Wir verurteilen die G7 als antidemokratischen Schulterschluss und rufen zum Protest auf den Bonner Straßen auf.

Welche Gruppen sind in Ihrem Bündnis aktiv?

Wir sind ein breiter Zusammenschluss antikapitalistischer, linker Gruppen und Organisationen aus Bonn: Feministischer Streik, SDAJ, Junge Linke Honnef, Antikapitalistisches Klimatreffen, Die Linke. SDS, ASJ und die Linksjugend Solid.

Wie wird bei Ihnen über den Ukraine-Krieg diskutiert? Bei einigen sich als links verstehenden Gruppen nimmt die Kritik an Russland mittlerweile so viel Raum ein, dass der Blick auf den imperialistischen Westen, sei er als NATO oder als G7 organisiert, verstellt wird.

Der russische Krieg in der Ukraine zeigt, dass der schwächere Imperialist nicht besser ist als der stärkere. Vor allem zeigt dieser Konflikt, dass in einer Welt aus kapitalistischen Nationalstaaten kein Frieden möglich ist. Der lässt sich nur durch einen Bruch mit dieser Ordnung sichern. Insofern gibt es keine »guten« Staaten im Kapitalismus, auf die man sich positiv beziehen könnte.

Sie kritisieren, die Regierungen der sieben westlichen Staaten seien nicht demokratisch gewählt worden, um stellvertretend für die ganze Welt zu sprechen. Ist die Politik eines Bundeskanzlers Olaf Scholz automatisch dadurch eine bessere, dass er vom Bundestag gewählt wurde?

Eine funktionierende Demokratie ist notwendige, keinesfalls aber hinreichende Bedingung für ein gutes politisches System: Die Entscheidungen der G7-Staaten beeinflussen einen Großteil der Welt, ohne dass eine demokratische Partizipation der Bevölkerung der anderen Staaten möglich oder von den Regierenden gewollt wäre. Es ist offensichtlich, dass dies kein Gremium ist, das dem Wohl der Allgemeinheit dient.

Auch wenn Scholz demokratisch gewählt wurde, bestimmen weiterhin wirtschaftliche Interessen den Großteil politischer Entscheidungen. Der Kampf um eine freie, selbstbestimmte Gesellschaft kann also nicht mit der Errichtung einer Demokratie enden, wohl aber stellt der Kampf um eine funktionierende Demokratie einen sinnvollen Anfang dar.

Kooperieren Sie mit den Gruppen, die gegen den G7-Gipfel im bayerischen Elmau protestieren werden?

Ein Teil des Bündnisses aus Bayern reist für unsere Großdemonstration an diesem Samstag an und unterstützt uns dort. Wie wir uns an den Protesten für den bayerischen G7-Gipfel beteiligen werden, besprechen wir nach dem G7-Finanzministertreffen in Bonn.

Welches Zeichen soll am Sonnabend von Ihrer Demonstration ausgehen?

Wir haben das letzte Wort! Wir wollen das Gipfeltreffen nicht unwidersprochen stehen lassen und zeigen, dass wir mit den dort getroffenen Entscheidungen nicht einverstanden sind. Die gegenwärtige politische und ökonomische Ordnung ist historisch bedingt, darauf wollen wir hinweisen. Sie ist nicht in Stein gemeißelt, und wenn wir als Gesellschaft Veränderung wollen, können wir die auch durchsetzen.