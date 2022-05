Wieder keine Schuld

imago images/Kyodo News Letzte Hochburg des IS in Syrien im März 2019: Die umkämpfte Region Baghus

Es ist die altbekannte Leier: Kriegsverbrechen begehen aus Sicht der USA immer nur die anderen. Im März 2019 schauten Mitarbeiter einer Kampfeinsatzzentrale der Air Force in Katar »fassungslos« zu, wie ein US-amerikanischer »F-15«-Kampfjet eine große Bombe auf eine Gruppe von Frauen und Kindern in Syrien abwarf. Kurz nach dem Angriff stellten die Mitarbeiter fest, dass es etwa 70 Opfer gab. Sie berieten sich mit einem Anwalt der Air Force, der nach Prüfung der Einzelheiten entschied, dass der Luftangriff möglicherweise ein Kriegsverbrechen darstellte. Das berichtete im vergangenen November die US-Tageszeitung New York Times, verbunden mit dem Vorwurf, dass Washington die Tötung von Zivilisten vertuschen wolle. Daraufhin ordnete US-Verteidigungsminister Lloyd Austin eine Untersuchung des Vorfalls an. Am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte das Pentagon nun den dazugehörigen Bericht mit der Schlussfolgerung: Der Kommandeur habe »im Rahmen der vom Präsidenten genehmigten Verteidigungsregeln« gehandelt, »nicht absichtlich oder mutwillig zivile Opfer« verursacht und nicht gegen das Kriegsrecht verstoßen.

Widersprüchliche Angaben

Der Luftangriff erfolgte auf die ostsyrische Stadt Baghus, als Kämpfer der von den USA unterstützten mehrheitlich kurdisch-arabischen Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) um die Einnahme der letzten Hochburg der dschihadistischen Miliz »Islamischer Staat« (IS) kämpften. In der Erklärung von William Urban, dem Sprecher des US-Centcom, hieß es damals, dass in Baghus Tausende Kämpfer und Familienmitglieder, darunter auch Frauen und Kinder, »von denen einige wahrscheinlich gegen ihren Willen festgehalten wurden« trotz der Offensive der »Anti-IS-Koalition« in dem Gebiet verblieben, um »entschlossen Widerstand zu leisten«. Die SDK hätten demnach um Luftunterstützung gebeten und erklärt, dass sich in dem Gebiet keine Zivilisten aufhielten. Die in dem Gebiet stationierte US-Drohne »konnte zum Zeitpunkt der Anfrage der SDK keine Zivilisten« ausmachen.

Laut dem Times-Bericht vom November wurde bei den Angriffen ein Lager getroffen, in dem sich Frauen, Kinder, IS-Gefangene und zahlreiche Verwundete aufhielten, wobei etwa 70 Menschen getötet wurden. Ein Pentagon-Sprecher erklärte jedoch am Dienstag, dass 52 feindliche Kämpfer – 51 Männer und ein Kind – sowie vier Zivilisten, eine Frau und drei Kinder, getötet worden seien. Weitere 15 Zivilisten, elf Frauen und vier Kinder, seien verwundet worden, fügte er hinzu.

Ein Fall von vielen

Wie die Times am Dienstag zum veröffentlichten Bericht und ihrem Vorwurf der versuchten Vertuschung anmerkte, habe der unabhängige Generalinspekteur des Verteidigungsministeriums zwar damals eine Untersuchung eingeleitet, der Bericht mit seinen Ergebnissen sei jedoch zurückgehalten und der Angriff nicht erwähnt worden. Die Zeitung hatte im vergangenen Jahr auch über einen US-Drohnenangriff berichtet, bei dem in der afghanischen Hauptstadt Kabul im August zehn unschuldige Menschen getötet worden waren. Eine andere Untersuchung der Times, die sich auf eine Reihe von Pentagon-Berichten über Angriffe stützte, deckte systematische Versäumnisse bei der Verhinderung des Todes von Zivilisten im US-Luftkrieg gegen den IS auf.

Der Bericht von General Garrett kritisiert immerhin, dass es Verzögerungen bei der Berichterstattung über den Vorfall mit den zivilen Opfern gegeben habe, die dazu führten, dass die Ergebnisse nicht an den Kongress weitergeleitet wurden. Auch Austin räumte in einem Memo zur Veröffentlichung ein, dass der Prozess zu dem Eindruck beigetragen habe, »dass das Ministerium sich nicht um Transparenz bemühte und den Vorfall nicht ernst nahm«.