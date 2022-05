In Abhängigkeit gefangen

Dinuka Liyanawatte/REUTERS Geduld gefragt: Menschen warten in Colombo stundenlang auf Diesel (7.4.2022)

Seit einigen Monaten leidet der Inselstaat Sri Lanka unter der schwersten Wirtschaftskrise seit seiner Unabhängigkeit 1948. Die Bevölkerung ist einem akuten Mangel an Treibstoff, Lebensmitteln, Medikamenten und Düngemitteln sowie Stromausfällen ausgesetzt. Das Land hat keine Devisenreserven mehr, so dass es seine Auslandsschulden nicht mehr bedienen und die wichtigsten Güter nicht mehr importieren kann. Aufgrund anhaltender Proteste trat vergangene Woche Premierminister Mahinda Rajapaksa zurück, der frühere fünfmalige Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe übernahm das Amt.

Die Krise wird damit begründet, dass das Land in hohem Maße vom Tourismus und von Überweisungen aus dem Ausland abhängt, beides aber seit der Coronapandemie stark beeinträchtigt ist. Der Konflikt in der Ukraine hat der Wirtschaft den letzten Schlag versetzt, Kraftstoff- und Lebensmittelpreise stiegen. Als weiterer Grund für die Krise wird die Misswirtschaft durch unüberlegte Steuersenkungen, ein generelles Verbot der Verwendung von chemischen Düngemitteln und Korruption genannt. Obwohl die genannten Gründe eine Rolle bei der aktuellen Krise gespielt haben, war die Wirtschaft des Landes schon lange angeschlagen.

Die Wurzeln der gegenwärtigen Krise liegen in den kolonialen Hinterlassenschaften der britischen Herrschaft, die maßgeblich an der Entwicklung eines Agrarsystems beteiligt war, das auf die Nachfrage der europäischen Märkte zugeschnitten war. Tee-, Kaffee- und Kautschukplantagen wurden von den Briten im Hochland Sri Lankas angelegt, wo die unterdrückte Minderheit der Tamilen als Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Das Land wurde zu einem Exporteur von Primärrohstoffen. Da das ausländische Kapital jedoch weiterhin die Plantagen kontrollierte und das Land bei der Diversifizierung seines Agrarsektors scheiterte, war es auf die Einfuhr von lebenswichtigen Gütern wie Getreide, Milch, Zucker und Hülsenfrüchte angewiesen.

In den späten 1950er Jahren erzielte das exportorientierte Land aufgrund steigender Rohstoffpreise einen Handelsüberschuss; in der Folge erhöhte es die Ausgaben für Sozialprogramme. Der erste Einbruch kam nach dem Ende des Koreakriegs; die Rohstoffpreise sanken. In den Jahren 1965/66 geriet Sri Lanka in eine Zahlungsbilanzkrise, da die Exporte zurückgingen, die Importe aber weiter stiegen. Dies führte zu einem ersten Darlehen des Internationalen Währungsfonds (IWF), das mit mehreren Auflagen verbunden war. Das Land war gezwungen, Subventionen abzubauen, Steuern auf privates und ausländisches Kapital zu senken. Ende der 1960er Jahre folgten die Liberalisierung der Importwirtschaft und die Abwertung der Währung um 20 Prozent.

Die linksgerichtete Regierung Anfang der 1970er Jahre machte einige dieser Auflagen wieder rückgängig. Mehrere Industriezweige wurden verstaatlicht, Landreformen wurden eingeführt und die Ausgaben für den sozialen Sektor erhöht. Die Regierungskoalition zerbrach jedoch 1977 an den Folgen des Ölschocks von 1973, der zum Abfluss der Devisenreserven beitrug und eine stagnierende Wirtschaft zur Folge hatte.

Die neue Regierung der United National Party (UNP) setzte auf einen streng neoliberalen Kurs. Im Zeitraum von 1977 bis 1984 erhielt das Land drei IWF-Kredite. Zu den Auflagen, die mit diesen Krediten verbunden waren, gehörten die Abschaffung der Preiskontrollen, die Kürzung der Lebensmittelsubventionen, die Kontrolle der Löhne, die Abwertung der Währung, eine straffe Geldpolitik, Privatisierungen und mehr ausländische Investitionen.

Das richtete in Sri Lanka Verheerungen an, die ausführlich dokumentiert wurden. Die Reallöhne sanken, die Einkommensungleichheit nahm zu und die öffentlichen Ausgaben für Nahrungsmittelsubventionen und Gesundheit wurden gekürzt. Infolgedessen waren immer mehr Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren unterernährt, die Alphabetisierungsrate der fünf- bis 14jährigen sank und die tägliche Pro-Kopf-Kalorienzufuhr der ärmsten 20 Prozent der Bevölkerung ging in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren zurück.

In diese Zeit fiel auch das brutale Vorgehen gegen Gewerkschaften und linke Bewegungen sowie die Verschärfung des ethnischen Konflikts zwischen Singhalesen und Tamilen, der 1983 zum Bürgerkrieg führte. Durch den erst 2009 beendeten Krieg geriet das Land wirtschaftliche Schwierigkeiten und nahm ein weiteres IWF-Darlehen an. Doch im Jahr 2012 begannen die Wachstumsraten erneut zu sinken, nachdem die weltweiten Rohstoffpreise gefallen waren und die Exporteinnahmen zurückgingen. Das 16. und letzte IWF-Darlehen wurde 2016 gewährt. In den folgenden drei Jahren »ging es der Wirtschaft (…) schlecht. Wachstum, Investitionen, Ersparnisse und Einnahmen gingen zurück, während die Schuldenlast stieg«, schrieb der Ökonom R. Ramakumar am 13. April für The Conversation.

Alles in allem wurde eine exportabhängige Wirtschaft geschaffen, die jede Exportschwankung als Schock empfand. Der IWF nutzte diese Schocks, um Kredite zu gewähren, die extreme Sparmaßnahmen erzwangen und die srilankischen Massen in Not brachten. Währenddessen türmten sich die Schulden immer weiter auf. Der Tourismus und die Überweisungen federten die Schuldenlast ab, da sie dem Land einige Devisenreserven für die Einfuhr lebenswichtiger Güter verschafften.

Wenn Korruption in der politischen Klasse, Missmanagement in der Wirtschaft und auch die oft zitierte »chinesische Schuldenfalle« für die Krise in Sri Lanka verantwortlich gemacht werden, dient das nur dazu, das koloniale Erbe und die vom IWF erzwungene neoliberale Politik zu verschleiern, die die Hauptrolle bei deren Entstehung gespielt haben. Dennoch gibt es eine allgemeine Stimmung für ein weiteres IWF-Darlehen, das wiederum an Bedingungen geknüpft ist. Und auch der neue Premier Wickremesinghe setzt sich mit Nachdruck für einen weiteren IWF-Kredit ein.