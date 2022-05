Marc John/IMAGO Von oben herab: das Steigenberger Grandhotel auf dem Petersberg in Königswinter – ehemaliges Gästehaus der Bundesrepublik Deutschland und derzeit Austragungsort des Treffens der G7-Finanzminister

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) empfing am Mittwoch im Steigenberger Grandhotel auf dem Petersberg bei Bonn die Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten. Bei den dreitägigen Beratungen soll zunächst einmal das Vorgehen gegen Russland und China abgestimmt werden. »Ich bin politisch offen für die Idee, Auslandsvermögen der russischen Zentralbank zu beschlagnahmen. Wir führen diese Diskussion bereits in der G7«, erklärte Lindner vorab im Gespräch mit dem Handelsblatt und drei weiteren europäischen Zeitungen (Mittwochausgaben). Seit Februar ist dieses Vermögen eingefroren. Die Moskauer Zentralbank hat also keinen Zugriff auf die etwa 463 Milliarden US-Dollar, Wertpapiere eingerechnet. Enteignet wurde sie aber noch nicht.

Lindner warnte in dem Interview zwar vor einer unvorteilhaften Blockbildung – »Wir müssen Indien und China von Russland trennen« –, in Bild hieß es am Mittwoch jedoch unter Berufung auf sein Ministerium, Lindner wolle die G7-Amtskollegen bei dem Treffen in Bonn auf einen gemeinsamen Vorstoß gegen China einschwören. Die Volksrepublik solle mit Hinweis auf ihre »Verantwortung für die weltweite Finanzstabilität« dazu gebracht werden, armen Ländern Schulden zu erlassen. Beijing hat solche Forderungen bisher zurückgewiesen.

In allen G7-Staaten außer Japan galoppiert die Inflation, alle drohen in eine Rezession zu rutschen. Auf dem Petersberg sollen gleichwohl auch Hilfen zur Stabilisierung des ukrainischen Staatshaushalts verabredet werden. Den Bedarf bezifferte das Bundesfinanzministerium auf zunächst fünf Milliarden Euro im Monat. Angesichts eines drohenden Kollapses in Kiew versprach die EU-Kommission am Mittwoch schon mal, kurzfristig Kredite in Höhe von bis zu neun Milliarden Euro mit langer Laufzeit und niedrigen Zinsen zu gewähren.

Die G7-Finanzminister verhandeln auch noch über die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen und eine globale Mindestbesteuerung. Aktivisten wiesen vor dem Treffen auf die weltweit führende Rolle der USA in Sachen Steuerhinterziehung und Geldwäsche hin. Als Höhepunkt einer antikapitalistischen Aktionswoche in Bonn ist am Sonnabend eine Demonstration gegen die für Freitag geplante Abschlusserklärung der Minister geplant.