Zügiger Vollzug

Schweden und Finnland haben am Mittwoch offiziell ihren Beitritt zur NATO beantragt. Die Botschafter beider skandinavischer Länder überreichten in Brüssel die entsprechenden Anträge ihrer Regierungen an NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Dieser äußerte seine Genugtuung und erklärte, es handle sich um »einen historischen Moment«, den die NATO »nutzen« müsse. Schweden und Finnland seien schon lange Partnerländer der westlichen Militärallianz, und ihr Beitritt werde die gemeinsame Sicherheit erhöhen, so Stoltenberg. Die Bundesregierung begrüßte den Schritt beider Länder und sagte zu, sich für zügigen Vollzug einzusetzen.

Gegenteilig fiel die Einschätzung des Beitritts in Moskau aus. Außenminister Sergej Lawrow sagte, faktisch ändere sich dadurch nicht viel, Russland werde erst reagieren, wenn die NATO dort neue militärische Infrastruktur aufbauen werde.

In der Ukraine haben sich bis zum Mittwoch morgen seit Montag knapp 1.000 ukrainische Soldaten aus dem Stahlwerk von Mariupol den russischen Belagerern ergeben. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Auf die ukrainische Erwartung, die Gefangenschaft werde nur kurz dauern und durch einen Austausch beendet werden, ging Russland nicht ein. Im Gegenteil wurde von Moskauer und Donezker Politikern gefordert, die Kämpfer in Russland bzw. der »Volksrepublik Donezk« vor Gericht zu stellen. Ukrainische Medien spekulierten, ihr Land habe nicht genug russische Gefangene, um sie gegen bis zu 2.500 ukrainische Soldaten auszutauschen. Freilich könnte Kiew mit der Aufnahme von Kriegsverbrecherprozessen Druck auf Russland aufbauen, einem Austausch doch zuzustimmen. Auf ukrainischer Seite wurde der militärisch aussichtslose Widerstand in Mariupol als nützlich gewürdigt. Er habe 20.000 russische Soldaten gebunden und so verhindert, dass sie sich an der Einschließung der vor Donezk kämpfenden ukrainischen Truppen hätten beteiligen können.

Der Chef der »Volksrepublik Donezk«, Denis Puschilin, erklärte laut der lokalen Nachrichtenagentur DAN, dass sich ukrainische Kommandeure weiter in dem Stahlwerksgelände verschanzt hielten und noch nicht aufgegeben hätten. Weiter kündigte er an, das zerstörte Mariupol zum »Kurort« zu machen. Das Stahlwerk Asowstal solle nicht wieder aufgebaut werden, die Stahlhütte Iljitsch dagegen schon. Einstweilen stellen sich andere Prioritäten des Aufbaus. 60 Prozent der Häuser von Mariupol sind nach den Worten Puschilins nicht wiederaufbauwürdig, und die kommunale Infrastruktur ist offenbar in katastrophalem Zustand. Die Weltgesundheitsorganisation warnte unter Berufung auf eigene Experten vor Ort schon vor dem Ausbruch von Epidemien bis hin zur Cholera, weil sich Trink- und Abwasserleitungen miteinander vermischten.

Im Westen der Ukraine wurde in der Nacht zum Mittwoch eine Bahnanlage nahe dem Truppenübungsplatz Jaworiw bei Lwiw angegriffen. Das russische Verteidigungsministerium meldete, dabei seien eine große Zahl ukrainischer Reservisten getötet und viele westliche Waffen unbrauchbar gemacht worden. Aus Lwiw wurden derweil Fälle von mutmaßlicher Unterschlagung westlicher Waffenlieferungen bekannt. Örtliche Medien meldeten, ein Einkaufszentrum habe militärische Splitterschutzwesten verkauft, die zur kostenlosen Abgabe an die Streitkräfte aus dem NATO-Gebiet geliefert worden seien.