Eine ehrenwerte Gesellschaft

»Zum Stand der Dinge in laufenden Verfahren gibt die Ethikkommission grundsätzlich keine Auskunft«, Thomas de Maizière, Vorsitzender

Stephan Brause heißt der Mann, der nach über 17 Jahren beim Deutschen Fußballbund (DFB) nun in der Zentrale des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) »bei der Bewerbung Deutschlands für nachhaltige Olympische Spiele helfen« soll, wie der Branchendienst Turi 2 am 19. April meldete. Eine überraschende Personalentscheidung, da es offiziell noch gar keine neue auf die vorerst »freien Jahre« 2030 und 2036 oder einen späteren Termin ausgelegte Olympiabewerbung gibt. Von Brauses Anstellung ist es nur ein kleiner Schritt zum »offenen Brief« an den Ethikrat des DOSB, in dem nach ARD-Informationen »besorgte Mitarbeiter von Mitgliedsorganisationen« darauf aufmerksam machen, dass bei der Vergabe von Führungspositionen »gemauschelt« wurde. Allerdings hatte nach der Ära von Alfons Hörmann als Präsident – deren Ende fast vor Jahresfrist von einem anonymen Brief mit der Klage über eine »Kultur der Angst« eingeläutet wurde – dessen Nachfolger Thomas Weikert hoch und heilig einen Neubeginn versprochen.

Bei der Ernennung sowohl des neuen DOSB-Vorstandsvorsitzenden Torsten Burmester zum Nachfolger von Veronika Rücker, die inzwischen in der Chefetage beim Deutschen Tennisbund (DTB) anheuerte, als auch von Michaela Röhrbein zum neuen Vorstand für Sportentwicklung seien zu Jahresbeginn Gesetze, Richtlinien und freiwillige Codes in der Sportzentrale nicht eingehalten worden, wird in dem »offenen Brief« moniert. Diesen Vorwürfen nachzugehen, bevor sie womöglich zur Anzeige gebracht werden, ist nun Angelegenheit des Gremiums und seines Vorsitzenden Thomas de Maizière. »Zum Stand der Dinge in laufenden Verfahren gibt die Ethikkommission grundsätzlich keine Auskunft«, teilte der Exbundesinnenminister auf jW-Anfrage allerdings mit.

Damit wird immerhin indirekt betätigt, dass es ein »Verfahren« gibt und die Hinweise auf die Verletzung von Compliancemaßstäben nicht aus der Luft gegriffen scheinen. Zumal die anonymen Briefschreiber kernig formulieren, dass »sowohl das Vergabeverfahren als auch der Auswahlprozess« für die beiden DOSB-Toppositionen »den Eindruck von Vetternwirtschaft und von einer Hand wäscht die andere« erweckt hätten. Im Kern geht es um den Verdacht der zu großen Nähe von Burmester und Röhrbein, zuvor als Generalsekretäre beim Deutschen Behindertensportverband bzw. beim Deutschen Turnerbund beschäftigt, zu einer Düsseldorfer Personalagentur, die für den DOSB das neue Führungspersonal rekrutierte.

Wie heikel es um Personalempfehlungen aus bestellt sein kann, wird bei Stephan Mayer ersichtlich, im Bundesinnenministerium der Vorregierung als Staatssekretär unter anderem für Sport zuständig: Eine »Findungskommission« unter Führung des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff hatte den Mann im Vorjahr unbedenklich sogar für das Amt des DOSB-Präsidenten empfohlen, ehe im vergangenen Dezember Weikert das Rennen machte. Mayer sollte zumindest noch »Vize« werden dürfen, entschied sich jedoch, statt beim Sprung vom BMI ins hohe Ehrenamt des Sports eine ihm verordnete »Pufferzeit« für den Posten des CSU-Generalsekretärs abzuwarten. Somit war es nicht dem Sport, sondern Markus Söder und der Politik in München vorbehalten, Mayer jüngst als untragbar abzuservieren, nachdem er einen Journalisten wegen unliebsamer Recherchen am Telefon beschimpft, bedroht und überdies 200.000 Euro von dem Medienmann verlangt hatte.

Obwohl der bayerische Kelch am neuen Präsidenten Thomas Weikert glücklich vorüberging, bleibt sein »Probejahr« zwischen den vorgezogenen Wahlen vom vorigen Dezember und der nächsten Vollversammlung Ende 2022 mit dann Neuwahlen des Präsidiums voller Tücken. Nicht nur der Wirbel um die Köpfe im Hauptamt sorgt momentan in der DOSB-Zentrale für Unruhe. Höchst ungemütlich könnte es werden, sobald die Kommission zur Aufarbeitung der letzten Monate Hörmannscher Amtszeit ihre Ergebnisse vorlegt. Mit diesem Rückblick sind momentan Clemens Basdorf, vormals Richter am Bundesgerichtshof, und die frühere Präsidentin des Schwimmverbandes, die Anwältin Christa Thiel, intensiv befasst.