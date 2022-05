Fehlschlag statt Fanal

Heinrich Hoffmann/picture alliance/ullstein bild Der Anschlag richtete nur wenig Schaden an – Naziprominenz nebst diplomatischen Vertretern aus Ländern des Antikominternpaktes bei einem Rundgang durch die antisowjetische Propagandaausstellung (10.5.42)

Der am 18. Mai 1942 verübte Brandanschlag im Berliner Lustgarten auf die Ausstellung »Das Sowjetparadies« wird immer wieder als hervorragendes Beispiel für jüdischen Widerstand in Nazideutschland genannt. Dabei droht der konkrete politische Hintergrund der Aktion in Vergessenheit zu geraten. Doch ohne die Vorgeschichte bleibt die Tat unverständlich.

Herbert Baum und viele seiner Freunde und Genossen wie Martin und Sala Kochmann, Werner Steinbrinck, Werner Schaumann und Hans-Georg Vötter waren Mitglieder des Kommunistischen Jugendverbands der KPD (KJVD), mehrheitlich aus dessen Unterbezirken Neukölln und Berlin-Südost. Nach der Verhaftung von Martin Kochmann im August 1934 hatten Herbert Ansbach und Herbert Baum die Leitung des Unterbezirks Südost übernommen, wobei sie von Werner Steinbrinck und Kurt Siering unterstützt wurden. Der Unterbezirk gab eine eigene Zeitung heraus und gehörte von 1933 bis 1937 zu den aktivsten Gliederungen der Kommunisten in Berlin. Ein KPD-Instrukteur, der 1936 aus Prag nach Berlin kam, berichtete später, die von Baum geleitete Gruppe sei die größte gewesen, zu der er in Berlin Kontakt hatte.¹

Bedeutender Kader

Der 1912 geborene Herbert Baum war eine beeindruckende Persönlichkeit mit großer Ausstrahlung. Einer seiner Freunde, Franz Krahl – Vater des »City«-Sängers Toni Krahl –, schwärmte noch nach Jahrzehnten von ihm: »Herbert war unter uns allen der beste Sportler, ein hervorragender Leichtathlet. Er schwamm wie ein Delphin (…). Er war ein glänzender Gitarrenspieler (…). Er war es, der ständig neue Lieder mit uns einübte, der unsere Aufmerksamkeit auf wichtige Bücher lenkte. Obwohl er uns in allen Belangen überlegen war, hatte man nie das Gefühl der Distanz; jeglicher Hang zum Dozieren, zur Überheblichkeit war ihm fremd. Jeder hatte den Wunsch, seine eigenen Probleme und Ideen vor allem mit ihm zu diskutieren, und jeder fand in ihm unwandelbar den interessierten, teilnehmenden, verständnisvollen Gesprächspartner und fühlte sich nach einem solchen Austausch bereichert. Er war bei allem Temperament und aller Begeisterungsfähigkeit von stets ausgeglichenem Charakter und überwältigender Freundlichkeit. Niemand konnte fröhlicher lachen als er.«²

Schon früh gab es in Baums KJVD-Unterbezirk das Bestreben, mit Jugendlichen aus sozialdemokratischen, katholischen und jüdischen Organisationen zusammenzuarbeiten. Baum engagierte sich besonders aktiv und offenbar mit großem Erfolg in jüdischen Kinder- und Jugendorganisationen. Franz Krahl hat später rekapituliert, wie sich das abgespielt hat: »Wir begannen, uns mit der Sowjetunion zu beschäftigen, und waren von der dort entstehenden neuen Welt und dem sozialistischen Aufbau begeistert. Wir lasen ›Zement‹, ›Das erste Mädel‹, ›Das Tagebuch des Schülers Kostja Rjabzew‹, ›Juden ohne Geld‹, die tiefen Eindruck auf uns machten. Bald fühlten wir uns alle als Marxisten und waren überzeugt, dass nur der Sozialismus in der Lage sein würde, die Übel und Gebrechen des Kapitalismus (…) zu überwinden und auch die jüdische Frage, wie überhaupt die nationale Frage, zu lösen.« Ein anderer Zeitzeuge merkte dazu an: »Zwar kam der größte Teil von uns aus der jüdischen Jugendbewegung, aber das Wesentliche war, dass wir seit langem aus der jüdischen Religionsgemeinschaft ausgetreten waren.«³

Unter dem Eindruck der von den Nazis 1935 erlassenen »Nürnberger Rassengesetze« intensivierten Herbert Baum und seine Mitstreiter die Arbeit in den jüdischen Organisationen. Paul Friedländer zum Beispiel baute eine sogenannte Kükengruppe von Jungen und Mädchen zwischen zwölf und 14 Jahren auf, die er an den Marxismus-Leninismus heranführen und »zu bewussten Kämpfern gegen den Faschismus« erziehen wollte. Wanderungen und Ausflüge wurden unternommen, man las zusammen fortschrittliche Romane, aber auch marxistische Literatur, und es gab Diskussionen über bürgerliche und zionistische Auffassungen.⁴

Die Historikerin Margot Pikarski hat eine Reihe von Genossen und Genossinnen aufgezählt, die auf diese Weise gewonnen werden konnten, darunter Gerhard und Alice Zadek. »Die Lebensweise Herbert Baums und der anderen Genossen wurde für mich zum lebenslangen Beispiel kommunistischer Haltung«, erklärte Georg Varsanyi, der ebenfalls zu ihnen gehörte: »Die in der Baum-Gruppe erhaltene Erziehung bestimmte meinen weiteren Lebensweg.«⁵

Baums agitatorische Tätigkeit erstreckte sich auch auf die jüdische Pfadfinderorganisation »Hashomer Hatzair« und die von ihr veranstalteten Ferienlager und Umschulungslehrgänge. Günter Prager, der 1938/39 eine Kindergruppe von »Hashomer Hatzair« leitete, berichtete, die Jugendlichen seien mehr oder weniger gegen den Willen ihrer Eltern zusammengekommen und unter der Leitung von Baum und Genossen zu Kommunisten geworden.⁶ Sie hätten den Zionismus »entschieden abgelehnt«,⁷ ergänzte Franz Krahl. Ihr Widerstandskampf sei aber durch die faschistische Rassenpolitik »schier unglaublich« erschwert worden, und es mute »fast wie ein Wunder an, dass unter so infamen Bedingungen illegale Arbeit gegen das herrschende faschistische Regime überhaupt möglich« gewesen sei.⁸

Man pflegte Kontakte zu anderen illegalen Gruppen wie denen von Hans-Georg Vötter, Werner Schaumann und Karl Kunger, zur Gruppe von Hans Fruck, zu Robert Uhrig, mit dem ein illegales Treffen in Neukölln organisiert wurde, sowie zu Mitgliedern des später als »Rote Kapelle« bezeichneten Netzwerks.

Meeting auf dem Friedhof

Nach 1939 verschärfte sich die Situation für die jüdische Bevölkerung in Deutschland immer mehr. Viele jüdische Freunde und Genossen von Herbert Baum mussten ab 1940 Zwangsarbeit in Rüstungsbetrieben leisten. Baum, selbst für das Elmowerk (Elektromotorenwerke) von Siemens in Spandau verpflichtet, begann sofort, unter den jüdischen Zwangsarbeitern politisch zu wirken. So entstand dort auch eine von seinem alten Bekannten Heinz Joachim geleitete Gruppe.

Zu einer Widerstandsaktion besonderer Art wurde im Oktober 1940 die Beerdigung der Urne des im KZ Buchenwald ermordeten jüdischen KJVD-Funktionärs Rudi Arndt auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee. Die Urne war von der Kommunistin Ilse Haak (später Stillmann) als angeblicher Verlobter Arndts aus dem KZ angefordert worden. Zum Verdruss von Arndts konservativem Vater hielt sie am Grab eine kurze politische Rede, wobei aus der Baum-Gruppe Herbert und Marianne Baum, Gerd Meyer, Heinz Rotholz, Richard Holzer und Lotte Paech anwesend waren.⁹ Am Vorabend war Ilse verabredungsgemäß zu Baums gefahren, um die geplante Trauerfeier zu besprechen: »Zu ihrem Entsetzen war die kleine Wohnung bis auf den letzten Platz mit ihr unbekannten Menschen vollgestopft, die ihr erwartungsvoll entgegenblickten (…). Ilse war zu Tode erschrocken, dann wütend.«¹⁰

Der KPD-Instrukteur Wilhelm Bamberger kommentierte das später mit den weisen Worten: »Sie hatten das richtige Maß für Konspiration und Legalität noch nicht gefunden.«¹¹ Der KPD-Funktionär Hans Fruck urteilte indes weit schärfer darüber. Für ihn, Ilse Haak und andere Genossen war die mangelnde Vorsicht der Gruppe der entscheidende Grund, den Kontakt endgültig abzubrechen. Dafür konnte Baum frühere Verbindungen reaktivieren, wie die zu Werner Steinbrinck und seiner Freundin Hilde Jadamowitz, die bei verschiedenen Ärzten als Röntgenassistentin tätig war und Genossen mit Attesten aushalf.

Nach dem Überfall Nazideutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 nahmen die Aktivitäten im kommunistischen Widerstand zu, auch in den Gruppen um Herbert Baum. »Unser Vertrauen in die Sowjetunion war grenzenlos, und die Haltung zur Sowjetunion war Maßstab für alle unsere Handlungen«, sagte Hans Fruck später.¹² Bei internen Schulungen und Diskussionen kamen die Jungkommunisten zu dem Schluss, die Naziführung habe »die Sowjetmacht vollständig falsch eingeschätzt«, deren Rüstungskapazität verkannt und auch »auf moralischem Gebiet« eine Überraschung erlebt: »Man war ahnungslos, wie russische Arbeiter arbeiteten, was Eisenbahner leisteten, wie Kolchosbauern sich einstellten.«¹³ Das Kriegsende sei weniger denn je abzusehen, von dem zu Jahresbeginn versprochenen »Endsieg« könne keine Rede sein. Daher werde eine allumfassende Nazipropaganda die Aufgabe erfüllen müssen, »die Öffentlichkeit hemmungslos fehlzuorientieren«. Entsprechend sei das von Presse, Funk, Film entworfene Weltbild zu werten.

Unter dem Eindruck der immer häufigeren Judendeportationen aus Berlin versuchten Herbert Baum und seine Mitstreiter, illegale Quartiere zu beschaffen. Sie kauften Ausweise von französischen und belgischen Zwangsarbeitern und mieteten Zimmer am Rand der Hauptstadt; auch Geld und Konserven wurden gesammelt.

In dieser angespannten politischen Situation wirkte sich Ende 1941 eine konspirative Schrift unter dem Titel »Organisiert den revolutionären Massenkampf gegen Faschismus und imperialistischen Krieg!« verhängnisvoll aus. Die bis heute unbekannten Verfasser der Schrift, die sich vermutlich im Ausland befanden, gingen von einer baldigen Zuspitzung der Lage in Deutschland aus, die in einen Bürgerkrieg oder eine revolutionäre Situation münden würde. Das war eine völlige Fehleinschätzung.

Unter dem Eindruck solcher Aufrufe begannen Berliner Kommunisten in dieser Zeit, KPD-Gruppen »in größerem Stil zu bilden«, wie sich u. a. Ernst Sieber erinnerte.¹⁴ Anfang 1942 schlossen sich Werner Steinbrinck und Freundin, Hans-Georg Vötter und Frau, der AEG-Ingenieur Joachim Franke und einige andere zu einer Widerstandsgruppe zusammen. Franke wurde zum Politischen Leiter, Vötter, der schon fünf Jahre Zuchthaus hinter sich hatte, zum Organisationsleiter und Steinbrinck zum »Abwehrmann« gewählt. Sie vervielfältigten Flugblätter »An die deutsche Hausfrau« und Rundbriefe an Soldaten mit den Titeln »Der Ausweg« und »Der Weg zum Sieg«. Steinbrinck wurde 1942 von der Wehrmacht freigestellt, um am Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) für Chemie in Berlin eine Ausbildung zum Chemotechniker absolvieren zu können.

Zynische Hetze

Gleichzeitig lief die Kriegspropaganda der Nazis auf Hochtouren. Am 8. Mai 1942 wurde im Berliner Lustgarten in Mitte auf einer Fläche von fast 10.000 Quadratmetern die Ausstellung »Das Sowjetparadies« eröffnet. Sie suggerierte »in zynischer Weise die Überlegenheit der ›germanisch-deutschen‹ Herrenmenschen über die angeblich primitiven Völker der Sowjetunion«.¹⁵ Ein erbeuteter Panzer der Roten Armee, verschiedene Pavillons mit angeblich originalen Exponaten und Propagandafotos, der realistisch wirkende Nachbau einer »sowjetischen Siedlung« und einer Bauernhütte aus Erde und Stroh dienten als Anschauungsmittel, um gegen den Kriegsgegner zu hetzen – verbunden mit den üblichen Ausfällen gegen die »jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung«. Die Ausstellung war zuvor schon in Prag, Wien und in Paris gezeigt und dort von Antifaschisten attackiert worden.

Herbert Baum hatte sich die Schau kurz nach ihrer Eröffnung angesehen und wollte zunächst mit Flugblättern protestieren. Schließlich hatte jemand die Idee, auf dem Gelände Feuer zu legen. Wie Regina Scheer anmerkt, war den jüdischen Aktivisten angesichts der immer brutaleren faschistischen Rassenpolitik klar, »dass konspirative Zurückhaltung und eine Stillhaltetaktik (…) den Tod nicht aufhalten konnten«.¹⁶ Es gab jedoch auch vehemente Proteste gegen den Vorschlag.

Zu den lebhaftesten Befürwortern neben Herbert Baum gehörte Joachim Franke, dessen Gruppe daraufhin mit der Vorbereitung des Anschlags beauftragt wurde. Franke, ein ehrgeiziger Selbstdarsteller und Wichtigtuer, war wegen Betrugs und Diebstahls vorbestraft, 1928 aus der KPD ausgeschlossen worden und hatte sich anschließend – wie er später bei der Gestapo erzählte – der Politischen Polizei als V-Mann angedient. Doch davon wussten seine Genossen natürlich nichts. Werner Steinbrinck besorgte die notwendigen Chemikalien, Franke half ihm bei der Herstellung von Zündplättchen und Brandsätzen, die beide zusammen in der heimischen Küche herstellten.

Der Anschlag war zunächst für Sonntag, den 17. Mai, geplant. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass zu viele Besucher anwesend waren; die Aktion wurde daher auf Montag abend verschoben. Am Abend des 18. Mai begaben sich sieben junge Männer und fünf Frauen aus den Gruppen von Herbert Baum und Joachim Franke zur Ausstellung und brachten dort zwei oder drei Brandsätze an. Dabei fing die Kleidung von Herbert Baum Feuer, und er musste den Lustgarten verlassen. Franke, der den Sprengkörper abgestellt hatte, drängte seine Freunde, ebenfalls zu verschwinden, schloss sich ihnen aber nicht an, sondern blieb vor Ort und beobachtete das Geschehen.

Am nächsten Tag erhielt der Reichsführer der SS und Chef der Sicherheitspolizei, Reinhard Heydrich, folgendes Fernschreiben: »Sabotageanschläge auf die antibolschewistische Ausstellung ›Das Sowjetparadies‹ in Berlin. Am 18.5.1942 gegen 20 Uhr ist von bisher unbekannten Tätern versucht worden, die Ausstellung in Brand zu setzen. An der ersten Brandstelle war an einem mit Stoff überzogenen Holzpfeiler ein mit Phosphor getränkter Wattebausch in Brand gesetzt worden. In der Bauernhütte ist ein Brandsatz mit zwei Flaschen Schwefelkohlenstoffphosphor explodiert. Dabei wurden elf Personen verletzt. Eine Sabotagekommission der Staatspolizeistelle Berlin hat die notwendigen Ermittlungen unverzüglich aufgenommen.«¹⁷

Erreicht wurde mit der Aktion so gut wie nichts. Die Ausstellung konnte bereits am Folgetag wieder öffnen. Und wenige Tage später, am 22. und 23. Mai 1942, wurden elf der direkt an der Tat Beteiligten verhaftet.

Verfolgung und Rache

Joachim Franke legte schon am ersten Tag ein umfassendes Geständnis ab und behauptete, er habe vorgehabt, die Zentrale der KPD ausfindig zu machen, um diese der Polizei melden zu können. Auch seiner Frau habe er immer gesagt, er arbeite eigentlich für die Gestapo. Doch angezeigt hatte er die Gruppe offensichtlich nicht, denn er wurde genauso wie die anderen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Es muss also noch einen anderen Verräter gegeben haben, der bis heute unbekannt geblieben ist.

Herbert Baum starb nach den ersten Verhören am 11. Juni 1942, er soll sich in seiner Zelle erhängt haben. Suizid in der Haft begingen auch Frankes Kollege Walter Bernecker und Elfriede Schaumann; dramatische Suizidversuche unternahmen Sala Kochmann und Felix Heymann. Dem Druck der Gestapoverhöre konnten die meisten Verhafteten nicht standhalten, zumal es offenbar keinerlei Absprachen für eventuell entlastende Aussagen gegeben hat, obwohl alle mit dem Zugriff der Gestapo rechnen mussten. Auch Werner Steinbrinck wurde schwach und nannte schließlich sogar den gesamten Kreis von Mitschülern, die sich mit ihm zu marxistischen Diskussionen getroffen hatten.

Bereits am 16. Juli verurteilte das Sondergericht Berlin zehn der am Anschlag Beteiligten zum Tode; sie wurden im Dezember hingerichtet. Weitere Todesurteile des »Volksgerichtshofs« folgten im Dezember 1942 sowie im Februar, März und Mai 1943. Mehr als 20 Frauen und Männer wurden in Plötzensee hingerichtet. Auch diejenigen, die flüchtigen Tatbeteiligten geholfen hatten, bezahlten das in der Regel mit ihrem Leben. Die meisten der nicht zum Tode verurteilten jüdischen Frauen aus den Gruppen um Herbert Baum sind später der Schoah zum Opfer gefallen.

Der Anschlag im Lustgarten hatte schreckliche Folgen auch für die noch in Berlin lebende jüdische Bevölkerung. Bereits Ende Mai 1942 wurden in der Stadt mehr als 400 jüdische Männer verhaftet, im Konzentrationslager Sachsenhausen wurden 250 Juden erschossen. Die jüdische Gemeinde distanzierte sich umgehend von der Aktion der Jungkommunisten und mahnte: »Es darf keinen Augenblick außer acht gelassen werden, dass jeder von uns für alle verantwortlich ist und dass die Folgen für das Verhalten jedes Einzelnen die Gemeinschaft treffen.«¹⁸

Ohne der politischen Resignation das Wort reden zu wollen – für eine rein symbolische Aktion ohne nennenswerte Wirkung in der Öffentlichkeit war der Preis des Brandanschlags zu hoch. Er war ungenügend durchdacht, schlecht vorbereitet und so gut wie nicht abgesichert worden. Gruppen, die fast zehn Jahre im Widerstand erprobt waren, fielen zuletzt ihrer »revolutionären Ungeduld« zum Opfer. In der DDR-Presse wurde die Tat wiederholt als »Fanal« des Widerstands bezeichnet. Ilse Stillmann nannte sie schlicht eine »große Dummheit«.

Forschung und Deutung

Die Aktenlage über die Baum-Gruppe ist bis heute unzureichend, vor allem weil die Prozessakten des Sondergerichts zu den am Anschlag Beteiligten, die als erste verurteilt wurden, verschwunden sind. Überliefert sind nur die Akten des Volksgerichtshofs, etwa zu Werner Steinbrinck. 1978 erschien im Militärverlag der DDR die Publikation »Jugend im Berliner Widerstand« von Margot Pikarski, damals Mitarbeiterin des Parteiarchivs der DDR. Das Vorwort hatte Franz Krahl im Namen der überlebenden Mitglieder der Gruppen um Herbert Baum beigesteuert. Dass es sich dabei vorwiegend um junge Menschen aus dem Kommunistischen Jugendverband gehandelt habe, wurde von ihm »nachdrücklich betont, weil mancherorts – besonders in der BRD und in Israel – der Versuch gemacht wird, die Legende von einer besonderen, spezifisch jüdischen Widerstandsbewegung zu verbreiten«.¹⁹ Auch die »ungewöhnliche Kontinuität« des Widerstands der Gruppe bis 1942 wird hervorgehoben. Pikarskis Buch enthält neben dem etwa 120 Seiten umfassenden Hauptteil Kurzbiographien der wichtigsten Mitglieder – wobei über einige der Beteiligten kaum Angaben zu finden gewesen seien – sowie einen Dokumentenanhang.

Ende der 1980er Jahre, noch zu Zeiten der DDR, begann die Berliner Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Regina Scheer, sich mit der Baum-Gruppe zu beschäftigen. Mit ihrem 2004 im Aufbau-Verlag veröffentlichten historisch-literarischen Werk »Im Schatten der Sterne« wollte sie sich bewusst von dem DDR-Band absetzen. Sie zitiert so gut wie nicht daraus und erwähnt Pikarski namentlich nur an einer Stelle. Ausdrücklich missbilligt sie, dass die Baum-Gruppe »als ›kämpfende Gruppe unseres ruhmreichen kommunistischen Jugendverbands‹ dargestellt wurde«.²⁰

Scheer schreibt, ihr habe 1990 eine junge Mitarbeiterin der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel erläutert, Herbert Baum sei eigentlich Zionist gewesen und habe nur aus taktischen Gründen im Widerstand mit Kommunisten zusammengearbeitet. »Doch so wenig wie Baums Gruppe eine illegale kommunistische Parteizelle war, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie es Parteihistoriker der DDR verstanden, war sie eine jüdische oder zionistische Gruppe«²¹, glaubt Scheer. In den Mittelpunkt ihres auf jahrelangen umfangreichen Recherchen und zahlreichen Zeitzeugengesprächen beruhenden Bandes hat sie bewusst zwei Nichtkommunisten gestellt – den »Halbjuden« Harry Cühn, der nur gelegentlich mit Baum kooperierte, sich mit zwielichtigen Geschäften durchschlug und den Krieg überlebte, und dessen anthroposophisch geprägte jüdische Freundin Edith Fraenkel, die an einigen Diskussionsabenden der Baum-Gruppe teilnahm und später in Auschwitz ermordet wurde.

Aus dieser eigenwilligen Sichtachse ergibt sich natürlich ein ganz anderes Bild der Gruppe als bei Pikarski – die politischen Einstellungen der jungen Menschen erscheinen weniger wichtig, tragische Verwicklungen, auch der Nachkriegszeit, werden ausführlich geschildert. Die entsetzliche, oft ausweglose Situation der verfolgten Juden in Deutschland bis 1945 wird bei Scheer detailliert herausgearbeitet.

Erinnerung als Auftrag

Ebenfalls in den 1990er Jahren hat der Berliner Soziologe Michael Kreutzer intensiv für eine Ausstellung »Juden im Widerstand« recherchiert und einiges zum Thema publiziert. Trotz dieser umfangreichen Bemühungen sind noch immer Forschungsdefizite zu verzeichnen. Ich selbst habe mich vorwiegend mit nichtjüdischen Mitgliedern der Gruppen um Herbert Baum befasst, die heute kaum noch Beachtung finden. Ich habe auf den Themaseiten dieser Zeitung u. a. Artikel über Werner Steinbrinck (2017) und über Elfriede und Werner Schaumann (2015) veröffentlicht.²² Wohl auch aufgrund meiner Recherchen über Elfriede Schaumann sind im August 2021 Stolpersteine für sie und ihren Mann in Neukölln verlegt worden.

Im Oktober 2021 wurde auf meinen Antrag hin in Charlottenburg ein Stolperstein für die am wenigsten bekannte Mittäterin des Brandanschlags, die nichtjüdische Kommunistin Irene Walther, Freundin von Heinz Birnbaum, verlegt. In diesem Zusammenhang habe ich eine erste kurze biographische Skizze über sie erarbeitet.²³ Von der jungen Frau, die im Dezember 1942 im Alter von 23 Jahren hingerichtet wurde, ist nicht einmal ein Bild überliefert.

Auch wenn der Brandanschlag im Lustgarten kritisch zu hinterfragen ist – an die unerschrockenen, idealistischen jungen Männer und Frauen der Gruppen um Herbert Baum muss weiter erinnert werden. Und, wie Regina Scheer am Ende ihres Buchs bemerkt: »Ihre Spuren sind überall in der Stadt.«

