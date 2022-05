Dimpfelmoser gestorben

Der Schauspieler Rainer Basedow ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie in Salzburg, wie seine Agentur am Dienstag mitteilte. Der Schauspieler und Kabarettist, der am kommenden Freitag 84 Jahre alt geworden wäre, war vor allem für Fernsehrollen bekannt – etwa in der ZDF-Reihe »Küstenwache« und zahlreichen TV-Krimis wie »Der Alte«, »Derrick« und »Tatort«. Basedow stand für den Kinderfilmklassiker »Der Räuber Hotzenplotz« (1974) als Wachtmeister Dimpfelmoser vor der Kamera. Bei dem US-Kinofilm »Blues Brothers« (1980) synchronisierte er John Belushi. Zudem lieh er dem Warzenschwein Pumbaa in der deutschsprachigen Version des Disney-Klassikers »König der Löwen« seine Stimme. (dpa/jW)