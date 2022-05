Der Streamingdienst Spotify übersetzt immer mehr seiner Audiopodcasts in andere Sprachen. »Wir haben die Erfahrung gemacht, dass solche Adaptionen sehr erfolgreich sind und haben schon viele produziert«, sagte die internationale Chefstrategin für Content und Advertising bei Spotify, Dawn Ostroff, der dpa. »Wir adaptierten deutsche Podcasts ins Englische, übersetzten einige englische oder spanische Podcasts in viele andere Sprachen. Dabei sind uns zwei Dinge aufgefallen: Gutes Storytelling bleibt gutes Storytelling, egal in welcher Sprache. Aber man muss im Kontext kultureller Relevanz bleiben. Die kulturellen Bezüge und die Nuancen sind wichtig und müssen erhalten bleiben.« »Eine unserer erfolgreichsten adaptierten Eigenproduktionen war ›Serial Killer‹, ein Podcast über Serienmörder«, sagte Ostroff. »Die Episoden faszinieren in der ganzen Welt, denn True Crime ist das wichtigste Podcastgenre, die Leute brennen dafür.« (dpa/jW)